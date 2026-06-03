Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης

Το YouTube ξεπέρασε για πρώτη φορά το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης από χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση που αποκαλύπτει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της πλατφόρμας streaming στον χώρο των social media.

Εδώ και καιρό, το YouTube και το Netflix έχουν μια αυξανόμενη αντιπαλότητα. «Το YouTube δεν ορίζεται πια ως μόνο βίντεο με γάτες», δήλωσε πρόσφατα ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος. «Το YouTube είναι τηλεόραση».

Η μέση ημερήσια χρήση ανά λογαριασμό YouTube αυξήθηκε από τα 87,2 λεπτά το 2024 στα 99,1 το 2025, σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε η εταιρεία Digital i σε 20 διεθνείς αγορές. Από την πλευρά του, το Netflix υποχώρησε στα 93,4 λεπτά το 2025, από τα 100,5 που είχε σημειώσει το 2024.

Η χρήση της εφαρμογής του YouTube από τις τηλεοράσεις φαίνεται να έκανε την μεγαλύτερη διαφορά. Περίπου 35% των χρηστών παρακολούθησε κάποιο βίντεο στο Youtube από την τηλεόραση του το 2025, σε αντίθεση από το 28% που είχε σημειωθεί το 2024, ενώ η παρακολούθηση βίντεο από κινητά μειώθηκε στο 31% από το 35% που είχε σημειώσει πέρυσι.

Ειρωνικά, το κανάλι του Netflix στο Youtube ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή το 2025, συγκεντρώνοντας 78,2 εκατομμύρια επισκέψεις από μοναδικούς λογαριασμούς, καθώς περιλαμβάνει ολόκληρα επεισόδια της σειράς «Our Planet», με αφήγηση του πολυαγαπητού David Attenborough.

Και οι δύο πλατφόρμες έχουν «εισβάλει» στο έδαφος της άλλης τον τελευταίο καιρό

Το YouTube, το οποίο ανήκει στη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet, έχει επιδιώξει να ενισχύσει την αυξανόμενη τηλεοπτική του επιτυχία, μεταδίδοντας ζωντανά διάφορα παγκόσμια γεγονότα όπως τα βραβεία Όσκαρ τον Δεκέμβριο. Επίσης, πέρυσι, μετέδωσε για πρώτη φορά έναν αγώνα του NFL, ένα stream που συγκέντρωσε περισσότερους από 17,3 εκατομμύρια τηλεθεατές ταυτόχρονα.

Παράλληλα, το Netflix έχει μπει στον χώρο των podcast, τα οποία έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση στο YouTube. Η πλατφόρμα streaming έχει συνάψει συμφωνία με το podcast «The Rest Is Football» με τους Gary Lineker, Alan Shearer και Micah Richards και θα μεταδίδει ζωντανά μια καθημερινή εκπομπή κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών είναι ότι το YouTube δεν έχει την δυνατότητα να παράγει δικές του πρωτότυπες εκπομπές και ταινίες. Στο παρελθόν, είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει πρωτότυπες εκπομπές και ταινίες μέσω των προγραμμάτων YouTube Red και YouTube Originals, αλλά και τα δύο απέτειχαν.

«Η εξέλιξη του YouTube από έναν απλό ιστότοπο κοινοποίησης βίντεο σε μια κυρίαρχη παγκόσμια πλατφόρμα, αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές μεταβολές στα σύγχρονα social media», δήλωσε ο διευθυντής ανάλυσης της Digital i, Matt Ross. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το κοινό αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το YouTube όχι ως ένα απλό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως πρωταρχικό προορισμό ψυχαγωγίας».

Η Gen Z -η δημογραφική ομάδα που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012- παρέμεινε η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο YouTube πέρυσι, έχοντας μέσο όρο παρακολούθησης τα 111 λεπτά την ημέρα.

Από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Νοτιοκορεάτες χρησιμοποιούν το YouTube περισσότερο, έχοντας μέσο όρο παρακολούθησης τα 161,5 λεπτά την ημέρα.