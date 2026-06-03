Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης

Η χρήση της εφαρμογής του YouTube από τις τηλεοράσεις φαίνεται να έκανε την μεγαλύτερη διαφορά

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το YouTube ξεπέρασε για πρώτη φορά το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης από χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση που αποκαλύπτει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της πλατφόρμας streaming στον χώρο των social media.

Εδώ και καιρό, το YouTube και το Netflix έχουν μια αυξανόμενη αντιπαλότητα. «Το YouTube δεν ορίζεται πια ως μόνο βίντεο με γάτες», δήλωσε πρόσφατα ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος. «Το YouTube είναι τηλεόραση».

Η μέση ημερήσια χρήση ανά λογαριασμό YouTube αυξήθηκε από τα 87,2 λεπτά το 2024 στα 99,1 το 2025, σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε η εταιρεία Digital i σε 20 διεθνείς αγορές. Από την πλευρά του, το Netflix υποχώρησε στα 93,4 λεπτά το 2025, από τα 100,5 που είχε σημειώσει το 2024.

Η χρήση της εφαρμογής του YouTube από τις τηλεοράσεις φαίνεται να έκανε την μεγαλύτερη διαφορά. Περίπου 35% των χρηστών παρακολούθησε κάποιο βίντεο στο Youtube από την τηλεόραση του το 2025, σε αντίθεση από το 28% που είχε σημειωθεί το 2024, ενώ η παρακολούθηση βίντεο από κινητά μειώθηκε στο 31% από το 35% που είχε σημειώσει πέρυσι.

Ειρωνικά, το κανάλι του Netflix στο Youtube ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή το 2025, συγκεντρώνοντας 78,2 εκατομμύρια επισκέψεις από μοναδικούς λογαριασμούς, καθώς περιλαμβάνει ολόκληρα επεισόδια της σειράς «Our Planet», με αφήγηση του πολυαγαπητού David Attenborough.

Και οι δύο πλατφόρμες έχουν «εισβάλει» στο έδαφος της άλλης τον τελευταίο καιρό

Το YouTube, το οποίο ανήκει στη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet, έχει επιδιώξει να ενισχύσει την αυξανόμενη τηλεοπτική του επιτυχία, μεταδίδοντας ζωντανά διάφορα παγκόσμια γεγονότα όπως τα βραβεία Όσκαρ τον Δεκέμβριο. Επίσης, πέρυσι, μετέδωσε για πρώτη φορά έναν αγώνα του NFL, ένα stream που συγκέντρωσε περισσότερους από 17,3 εκατομμύρια τηλεθεατές ταυτόχρονα.

Παράλληλα, το Netflix έχει μπει στον χώρο των podcast, τα οποία έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση στο YouTube. Η πλατφόρμα streaming έχει συνάψει συμφωνία με το podcast «The Rest Is Football» με τους Gary Lineker, Alan Shearer και Micah Richards και θα μεταδίδει ζωντανά μια καθημερινή εκπομπή κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών είναι ότι το YouTube δεν έχει την δυνατότητα να παράγει δικές του πρωτότυπες εκπομπές και ταινίες. Στο παρελθόν, είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει πρωτότυπες εκπομπές και ταινίες μέσω των προγραμμάτων YouTube Red και YouTube Originals, αλλά και τα δύο απέτειχαν.

«Η εξέλιξη του YouTube από έναν απλό ιστότοπο κοινοποίησης βίντεο σε μια κυρίαρχη παγκόσμια πλατφόρμα, αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές μεταβολές στα σύγχρονα social media», δήλωσε ο διευθυντής ανάλυσης της Digital i, Matt Ross. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το κοινό αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το YouTube όχι ως ένα απλό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως πρωταρχικό προορισμό ψυχαγωγίας».

Η Gen Z -η δημογραφική ομάδα που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012- παρέμεινε η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο YouTube πέρυσι, έχοντας μέσο όρο παρακολούθησης τα 111 λεπτά την ημέρα.

Από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Νοτιοκορεάτες χρησιμοποιούν το YouTube περισσότερο, έχοντας μέσο όρο παρακολούθησης τα 161,5 λεπτά την ημέρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ – Τελευταία στιγμή σώθηκαν μητέρα και παιδί - Βίντεο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο – Ζημιά 2,4 εκατ. ευρώ

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση γ.γ. του ΝΑΤΟ στους Ρώσους: Αν πάτε στη μάχη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε

20:34ME TO N & ME TO Σ

Οι φονιάδες δεν φυτρώνουν, γεννιούνται και μεγαλώνουν έτσι!

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL

20:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε για πρώτη φορά το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Δύο συλλήψεις για απόρριψη λυμάτων που κατέληγαν στη θάλασσα

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 70χρονος άνδρας σε παραλία της Αρτέμιδας

19:58ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Στο «μικροσκόπιο» η λειτουργία Airbnb στην Πλάκα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στο «κόκκινο» στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Αττικής Οδού

19:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ: Τα πλεονεκτήματα και πώς λειτουργεί

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημα εποχή Σπανούλη στον Άρη!

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 35°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη - Πού καταγράφηκε

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου» - Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Καθαρές οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

20:34ME TO N & ME TO Σ

Οι φονιάδες δεν φυτρώνουν, γεννιούνται και μεγαλώνουν έτσι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ