Αγκίστρι: Δύο συλλήψεις για απόρριψη λυμάτων που κατέληγαν στη θάλασσα

Snapshot Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Αγκίστρι για απόρριψη λυμάτων που κατέληγαν στη θάλασσα.

Οι συλληφθέντες τοποθέτησαν αντλία σε δεξαμενή και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε αυλάκι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η υπόθεση διερευνάται για τη φύση των απορριπτόμενων υγρών από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Αγκίστρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου, κατηγορούμενα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έπειτα από περιστατικό απόρριψης λυμάτων σε αυλάκι που οδηγεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 61χρονο ημεδαπό και έναν 45χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 2ας Ιουνίου σε εργοτάξιο του νησιού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι, το οποίο καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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