Νεκρός 70χρονος άνδρας σε παραλία της Αρτέμιδας

Snapshot Ένας 70χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία της Αρτέμιδας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 70χρονος άνδρας στην παραλία της Αρτέμιδας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης οι λιμενικές αρχές ειδοποιήθηκαν για την ανάσυρση του άνδρα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας.

Ο 70χρονος παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αμαλία Φλέμινγκ», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

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