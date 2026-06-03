Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

Τι αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα της φωτιάς στον Ασπρόπυργο, που ξέσπασε σε περιοχή με ελαστικά και απορρίμματα.
  • Η φωτιά εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε άμεσα, με την πρώτη επέμβαση πυροσβεστικού οχήματος να γίνεται μέσα σε τρία λεπτά.
  • Η πυρκαγιά κινήθηκε γρήγορα προς δύσβατη ορεινή περιοχή νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, αλλά περιορίστηκε πριν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 ελικόπτερα και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.
  • Δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε τη διερεύνηση της φωτιάς στην περιοχή Σοφός, στον Ασπρόπυργο η οποία ξέσπασε νωρίτερα την Τετάρτη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η πυροσβεστική, το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, αφού το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη προσβολή

Όπως εξηγεί η πυροσβεστική λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Στιγμιότυπο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου και εντοπίστηκε από drone επιτήρησης.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη προσβολή.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Απο την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

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