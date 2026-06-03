Προειδοποίηση γ.γ. του ΝΑΤΟ στους Ρώσους: Αν πάτε στη μάχη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε

Ο Μαρκ Ρούτε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση τους στο Κίεβο. 3 Ιουνίου 2026

Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε τους νεαρούς Ρώσους ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία είναι συγκλονιστικές, με πάνω από 30.000 στρατιώτες να σκοτώνονται κάθε μήνα.

Η Ρωσία περιγράφει τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υποστηρίζει ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή για την ασφάλειά της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του εντείνει τις επιθέσεις στη Ρωσία για να επιτύχει διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις.

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο απελπισμένη, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται και να σημειώνει επιτυχίες στο πεδίο της μάχης. Snapshot powered by AI

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε σήμερα τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».

«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία οπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.

Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου —καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία— αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.

Η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα πειτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις , δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.

Ο Ρούτε δήλωσε κατά την διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.