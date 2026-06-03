Προειδοποίηση γ.γ. του ΝΑΤΟ στους Ρώσους: Αν πάτε στη μάχη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε

Οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε, είπε προς τους Ρώσους ο Μαρκ Ρούτε

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Προειδοποίηση γ.γ. του ΝΑΤΟ στους Ρώσους: Αν πάτε στη μάχη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε

Ο Μαρκ Ρούτε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση τους στο Κίεβο. 3 Ιουνίου 2026 

Ουκρανική προεδρία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε τους νεαρούς Ρώσους ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.
  • Ο Ρούτε ανέφερε ότι οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία είναι συγκλονιστικές, με πάνω από 30.000 στρατιώτες να σκοτώνονται κάθε μήνα.
  • Η Ρωσία περιγράφει τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υποστηρίζει ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή για την ασφάλειά της.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του εντείνει τις επιθέσεις στη Ρωσία για να επιτύχει διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις.
  • Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο απελπισμένη, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται και να σημειώνει επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.
Snapshot powered by AI

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε σήμερα τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».
«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία οπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.

Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου —καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία— αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.

Η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα πειτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις , δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.

Ο Ρούτε δήλωσε κατά την διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ – Τελευταία στιγμή σώθηκαν μητέρα και παιδί - Βίντεο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο – Ζημιά 2,4 εκατ. ευρώ

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση γ.γ. του ΝΑΤΟ στους Ρώσους: Αν πάτε στη μάχη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε

20:34ME TO N & ME TO Σ

Οι φονιάδες δεν φυτρώνουν, γεννιούνται και μεγαλώνουν έτσι!

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL

20:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε για πρώτη φορά το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Δύο συλλήψεις για απόρριψη λυμάτων που κατέληγαν στη θάλασσα

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 70χρονος άνδρας σε παραλία της Αρτέμιδας

19:58ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Στο «μικροσκόπιο» η λειτουργία Airbnb στην Πλάκα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στο «κόκκινο» στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Αττικής Οδού

19:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ: Τα πλεονεκτήματα και πώς λειτουργεί

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημα εποχή Σπανούλη στον Άρη!

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 35°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη - Πού καταγράφηκε

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου» - Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Καθαρές οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 70χρονος άνδρας σε παραλία της Αρτέμιδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ