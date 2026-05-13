Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

Η Ιρανή ηθοποιός που έσπειρε τη «διχόνοια» μεταξύ Εμάνουελ και Μπριζίτ Μακρόν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το όνομά της έγινε γνωστό εν μία νυκτί και όλα αυτά γιατί φέρεται να είναι η «πέτρα του σκανδάλου» για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, που οδήγησε στην ανεπανάληπτη σκηνή του αεροπλάνου, όπου η Μπριζίτ Μακρόν χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμάνουελ.

Ποια είναι όμως η Γκολσιφτέ Φαραχανί. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά πρόκειται για μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες ηθοποιούς ιρανικής καταγωγής σήμερα.

Με έδρα τη Γαλλία, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές διεθνείς παραγωγές, όπως το Body of Lies μαζί με τον Leonardo DiCaprio, καθώς και σε ταινίες όπως το Paterson και η σειρά Invasion .

Η Φαραχάνι έχει επίσης εκφράσει έντονα τα δικαιώματα των γυναικών και την πολιτική καταστολή στο Ιράν αφότου έφυγε από τη χώρα το 2008.

Η Γκολσιφτέ Φαραχάνι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τεχεράνη. Ο πατέρας της, Μπεχζάντ Φαραχάνι, ήταν θεατρικός σκηνοθέτης και ηθοποιός, και η μητέρα της, Φαχιμέ Ραχιμίνια, ήταν θεατρική ηθοποιός. Η αδερφή της, Σαγκάγιεγκ Φαραχάνι, είναι επίσης ηθοποιός.

Από πολύ μικρή ηλικία, έδειξε μια κλίση προς την τέχνη. Μόλις 5 ετών, άρχισε να παίζει πιάνο και αργότερα επικεντρώθηκε στην υποκριτική, αποκτώντας εμπειρία ως έφηβη.

Το όνομα «Γκολσιφτέ» δημιουργήθηκε από τον πατέρα της και σημαίνει «το λουλούδι που αγαπά», ενώ το επίσημο όνομά της είναι Ραχαβάρντ, που μεταφράζεται ως «δώρο του δρόμου».

Η καριέρα της απογειώθηκε το 1998, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Της επιλέχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο ιρανικό ρομαντικό δράμα «The Pear Tree». Η ταινία έτυχε θερμών κριτικών τόσο στο Ιράν όσο και διεθνώς, κάνοντας τη Φαραχάνι γνωστό όνομα και ανοίγοντας το δρόμο για άλλους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως οι «Two Angels», «The Fish Fall in Love» και «The Music Man».

Το 2008, η Φαραχάνι μπήκε στην αμερικανική κινηματογραφική αγορά, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή του κοινού και των κριτικών ως μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες ηθοποιούς ιρανικής καταγωγής.

Παιδική ηλικία ανάμεσα στον πόλεμο και τον φόβο

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde, η ηθοποιός ομολόγησε ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα φόβο.

«Ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία και τους κατακτητές είναι στο αίμα μας. Γεννήθηκα το 1983, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ και μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν γεμάτα φόβο. Φόβο για τον πατέρα μου, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει επειδή ήταν μέλος της αντιπολίτευσης. Φόβο για τις βόμβες και το σκοτάδι» , έγραψε.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του Ιράν, απάντησε: «Όταν ελπίζεις, μπορεί να απογοητευτείς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε πια ελπίδα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ιράν θα είναι ελεύθερο».

Η Φαραχάνι ζει στην εξορία από το 2008, αφότου οι ιρανικές αρχές της απαγόρευσαν να επιστρέψει στη χώρα επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ έπαιζε σε διεθνείς ταινίες.

Έχει υποστηρίξει δημόσια τις διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο της Mahsa Amini. Στις 28 Οκτωβρίου 2022, το βρετανικό συγκρότημα Coldplay την προσκάλεσε να ερμηνεύσει μαζί τους μια εκδοχή του τραγουδιού "Baraye" του Shervin Hajipour, που θεωρείται ο ύμνος των ιρανικών διαμαρτυριών, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο στάδιο River Plate στο Μπουένος Άιρες.

Η «σχέση» με τον Μακρόν

Τις αποκαλύψεις κάνει ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός δημοσιογράφος στο Paris Match, και συγγραφέας ενός βιβλίου για το ζεύγος Μακρόν με τίτλο «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι».

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρούσε μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό για αρκετούς μήνες.

«Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε ο Φλοριάν Ταρντίφ στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη. Μερικά από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «έφτασαν αρκετά μακριά», σύμφωνα με τις πηγές του, όπως ένα SMS που έγραφε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, πρόσφατα διαδικτυακές εικασίες ανέφεραν ότι οι εντάσεις μεταξύ του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν φέρονται να συνδέονται με μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και της Φαραχανί.

Ωστόσο, το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ούτε το γραφείο του Μακρόν ούτε της Φαραχάνι έχουν σχολιάσει δημόσια τις τελευταίες εικασίες μέχρι στιγμής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης  - Έστελναν ναρκωτικά στα νησιά του Αιγαίου

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Εμιράτα για να συναντηθεί με τον Ζαγιέντ αλ Ναχιάν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον ποδηλατόδρομο ενώ κυκλοφορούσε κόσμος

20:30ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Πέρασε παράνομα από τα Κατεχόμενα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε - Το βίντεο που ανάρτησε

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Υπάρχουν θεραπείες και εμβόλια; - Τα συμπτώματα - Στο 40% η θνητότητα

20:10ΕΘΝΙΚΑ

Καθημερινότητα οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν και σήμερα οπλισμένα F-16

20:04ΕΛΛΑΔΑ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: «Τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι οδεύουμε σε νίκη»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο πολυτραυματίας δικυκλιστής μετά τo σφοδρό τροχαίο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα εκρηκτικά - Σύγχυση για την προέλευσή του

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Ψαράς «χτυπήθηκε» από κεραυνό και επέζησε - «Ο πιο άτυχος τυχερός άνθρωπος που υπάρχει»

19:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει η Ντάουνινγκ Στριτ για σενάρια ανατροπής του Στάρμερ - Περνάει στην αντεπίθεση

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο γαμπρός μου κάνει θέατρο, έκανε ότι έκλαιγε», υποστηρίζει η μητέρα της 27χρονης

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Η εκδίκηση της ερωμένης: 29χρονη έστειλε τις γυμνές φωτογραφίες του 57χρονου στη σύζυγό του επειδή τη χώρισε

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμμος σε εκδήλωση Αρβανίτη: «Η διακυβέρνηση στη χώρα αυταρχικοποιείται - Πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σε αυτό το δώμα και μέσα σε ακαθαρσίες έμεναν τα έξι παιδιά με τους γονείς τους

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

19:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών - Άνοδος κατά 3,3%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα εκρηκτικά - Σύγχυση για την προέλευσή του

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σε αυτό το δώμα και μέσα σε ακαθαρσίες έμεναν τα έξι παιδιά με τους γονείς τους

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Η εκδίκηση της ερωμένης: 29χρονη έστειλε τις γυμνές φωτογραφίες του 57χρονου στη σύζυγό του επειδή τη χώρισε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο πολυτραυματίας δικυκλιστής μετά τo σφοδρό τροχαίο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

18:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει» - Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ