Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

Το όνομά της έγινε γνωστό εν μία νυκτί και όλα αυτά γιατί φέρεται να είναι η «πέτρα του σκανδάλου» για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, που οδήγησε στην ανεπανάληπτη σκηνή του αεροπλάνου, όπου η Μπριζίτ Μακρόν χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμάνουελ.

Ποια είναι όμως η Γκολσιφτέ Φαραχανί. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά πρόκειται για μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες ηθοποιούς ιρανικής καταγωγής σήμερα.

Με έδρα τη Γαλλία, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές διεθνείς παραγωγές, όπως το Body of Lies μαζί με τον Leonardo DiCaprio, καθώς και σε ταινίες όπως το Paterson και η σειρά Invasion .

Η Φαραχάνι έχει επίσης εκφράσει έντονα τα δικαιώματα των γυναικών και την πολιτική καταστολή στο Ιράν αφότου έφυγε από τη χώρα το 2008.

Эмманюэль Макрон мог получить смачную пощёчину на борту самолёта от жены из-за интрижки с франко-иранской актрисой



Президент Франции несколько месяцев имел «платонические отношения» с 42-летней артисткой Гольшифте Фарахани, утверждает Le Parisie pic.twitter.com/glZ0yFArsO — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 13, 2026

Η Γκολσιφτέ Φαραχάνι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τεχεράνη. Ο πατέρας της, Μπεχζάντ Φαραχάνι, ήταν θεατρικός σκηνοθέτης και ηθοποιός, και η μητέρα της, Φαχιμέ Ραχιμίνια, ήταν θεατρική ηθοποιός. Η αδερφή της, Σαγκάγιεγκ Φαραχάνι, είναι επίσης ηθοποιός.

Από πολύ μικρή ηλικία, έδειξε μια κλίση προς την τέχνη. Μόλις 5 ετών, άρχισε να παίζει πιάνο και αργότερα επικεντρώθηκε στην υποκριτική, αποκτώντας εμπειρία ως έφηβη.

Το όνομα «Γκολσιφτέ» δημιουργήθηκε από τον πατέρα της και σημαίνει «το λουλούδι που αγαπά», ενώ το επίσημο όνομά της είναι Ραχαβάρντ, που μεταφράζεται ως «δώρο του δρόμου».

Η καριέρα της απογειώθηκε το 1998, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Της επιλέχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο ιρανικό ρομαντικό δράμα «The Pear Tree». Η ταινία έτυχε θερμών κριτικών τόσο στο Ιράν όσο και διεθνώς, κάνοντας τη Φαραχάνι γνωστό όνομα και ανοίγοντας το δρόμο για άλλους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως οι «Two Angels», «The Fish Fall in Love» και «The Music Man».

Το 2008, η Φαραχάνι μπήκε στην αμερικανική κινηματογραφική αγορά, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή του κοινού και των κριτικών ως μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες ηθοποιούς ιρανικής καταγωγής.

Παιδική ηλικία ανάμεσα στον πόλεμο και τον φόβο

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde, η ηθοποιός ομολόγησε ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα φόβο.

«Ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία και τους κατακτητές είναι στο αίμα μας. Γεννήθηκα το 1983, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ και μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν γεμάτα φόβο. Φόβο για τον πατέρα μου, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει επειδή ήταν μέλος της αντιπολίτευσης. Φόβο για τις βόμβες και το σκοτάδι» , έγραψε.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του Ιράν, απάντησε: «Όταν ελπίζεις, μπορεί να απογοητευτείς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε πια ελπίδα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ιράν θα είναι ελεύθερο».

Η Φαραχάνι ζει στην εξορία από το 2008, αφότου οι ιρανικές αρχές της απαγόρευσαν να επιστρέψει στη χώρα επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ έπαιζε σε διεθνείς ταινίες.

Έχει υποστηρίξει δημόσια τις διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο της Mahsa Amini. Στις 28 Οκτωβρίου 2022, το βρετανικό συγκρότημα Coldplay την προσκάλεσε να ερμηνεύσει μαζί τους μια εκδοχή του τραγουδιού "Baraye" του Shervin Hajipour, που θεωρείται ο ύμνος των ιρανικών διαμαρτυριών, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο στάδιο River Plate στο Μπουένος Άιρες.

Η «σχέση» με τον Μακρόν

Τις αποκαλύψεις κάνει ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός δημοσιογράφος στο Paris Match, και συγγραφέας ενός βιβλίου για το ζεύγος Μακρόν με τίτλο «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι».

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρούσε μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό για αρκετούς μήνες.

«Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε ο Φλοριάν Ταρντίφ στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη. Μερικά από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «έφτασαν αρκετά μακριά», σύμφωνα με τις πηγές του, όπως ένα SMS που έγραφε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, πρόσφατα διαδικτυακές εικασίες ανέφεραν ότι οι εντάσεις μεταξύ του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν φέρονται να συνδέονται με μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και της Φαραχανί.

Ωστόσο, το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ούτε το γραφείο του Μακρόν ούτε της Φαραχάνι έχουν σχολιάσει δημόσια τις τελευταίες εικασίες μέχρι στιγμής.