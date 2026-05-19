Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

Snapshot Ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή της Mango, συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς.

Ο Ισάκ Άντιτς πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό στο Montserrat.

Η σύλληψη έγινε μετά από περισσότερο από έναν χρόνο ερευνών για τις συνθήκες του θανάτου.

Ο Τζόναθαν Άντιτς αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή στη Βαρκελώνη για την υπόθεση.

Η οικογένεια δηλώνει ότι η συνεργασία του Τζόναθαν με τις αρχές παραμένει πλήρης. Snapshot powered by AI

Η καταλανική περιφερειακή αστυνομία συνέλαβε τον Τζόναθαν Άντιτς, γιο του Ισάκ Άντιτς, ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας μόδας Mango, την Τρίτη, και τον οδήγησε για να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στο Martorell της Βαρκελώνης ως ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο πατέρας του πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο Montserrat τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην υπόθεση, η αστυνομία συνέλαβε τον Άντιτς μετά από περισσότερο από ένα χρόνο έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. Τώρα αναμένει να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επέμεινε ότι η συνεργασία του Τζόναθαν Άντιτς με τις αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον θάνατο του πατέρα του «ήταν και θα συνεχίσει να είναι πλήρης».

Η κατάθεση που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών

Μια άλλη λεπτομέρεια που προκάλεσε ερωτήματα στους ερευνητές προήλθε από την κατάθεση της Estefanía Cañadas, επαγγελματία παίκτριας γκολφ και συντρόφου του Andic τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αυτήν, πατέρας και γιος είχαν αποξενωθεί. Η Cañadas είπε ότι ο Andic είχε αποφασίσει να μεταβιβάσει το 5% των μετοχών του στην εταιρεία, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας του, σε ένα ανώτερο στέλεχος που δεν ήταν μέλος της οικογένειας.

Ο Ισάκ Άντιτς πέθανε αφού έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων από έναν γκρεμό, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια Μοντσεράτ κοντά στη Βαρκελώνη.

Αμύθητη περιουσία

Η Σεφαραδίτικη οικογένεια του Εβραίου δισεκατομμυριούχου μετακόμισε από την Τουρκία στην Ισπανία όταν ήταν νέος. Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Mango στη Βαρκελώνη το 1984 και τις επόμενες δεκαετίες έκανε την Mango ένα παγκόσμιο κολοσσό, που εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων σχεδιαστών μόδας στην Ευρώπη.

Ο Ισάκ, ο οποίος ήταν επίσης πατέρας δύο κορών, της Τζούντιθ και της Σάρα, ίδρυσε την Mango με τον αδελφό του Ναχμάν το 1984. Από τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία απασχολούσε περισσότερους από 14.000 υπαλλήλους σε 2.700 καταστήματα σε περισσότερες από 110 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 45 καταστημάτων στη Βρετανία.

Το Forbes εκτίμησε την καθαρή περιουσία του Άντιτς λίγο πριν τον θάνατό του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον, ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Καταλονία και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ισπανία. Ο Τζόναθαν, η Σάρα και η Τζούντιθ ελέγχουν επί του παρόντος το 95% της Mango σε ίσα μερίδια.

Διαβάστε επίσης