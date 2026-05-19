Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε 4 ακόμα άτομα

Στα χέρια των Αρχών έπεσε ο 25χρονος που έσπειρε τον θάνατο στο προάστιο Ελ Εχίδο στην Αλμερία της Ισπανίας. Ο νεαρός σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και τον 7 μηνών γιο του.

Ο επτάμηνος γιος του δράστη και τρία ακόμα άτομα—μια γυναίκα, ένας άνδρας και ένα δίχρονο κορίτσι—τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν 25χρονο άνδρα νωρίς το πρωί της Τρίτης ως τον ύποπτο δράστη της δολοφονίας των γονιών του από πυροβολισμούς.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, στην κεντρική περιοχή του Ελ Εχίδο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου στις 11:15 μ.μ. τη Δευτέρα, η Πολιτοφυλακή έλαβε μια κλήση από έναν γείτονα που τους ειδοποίησε για πυροβολισμούς στο Ελ Κανάλιλο, στον δήμο Ελ Εχίδο.

Tensión en El Ejido tras el tiroteo que ha acabado con la vida de dos personas

May 19, 2026

Αξιωματικοί της Πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης (GAR), της Εθνικής Αστυνομίας, της Τοπικής Αστυνομίας και παραϊατρικοί από το 061 κινητοποιήθηκαν στο σημείο.

«Γάζωσε» το αυτοκίνητο ο 25χρονος

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες σε δρόμο της περιοχής και μέσα, βρίσκονταν νεκροί οι γονείς του φερόμενου ως δράστη.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς: Ένα 7 μηνών μωρό, γιος του δράστη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένα 2χρονο κορίτσι, μια γυναίκα, η οποία φέρει πολλά τραύματα από πυροβολισμούς, και ένας άνδρας, επίσης σοβαρά τραυματισμένος.

Ένας από τους ενήλικους τραυματίες έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πονιέντε στο Ελ Εχίδο, ενώ ο άλλος στο Νοσοκομείο Τορεκάρντενας στην Αλμερία, όπου έχουν μεταφερθεί οι δύο ανήλικοι.

Ωστόσο, το τελευταίο κέντρο υγείας επιβεβαίωσε ότι ένας ενήλικας και ένα μωρό που σχετίζονται με αυτούς τους πυροβολισμούς παραμένουν στη ΜΕΘ.