Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χηρείας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 19 Μαϊου στο OPEN, προαναγγέλλοντας νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλιών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό.

Ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά στο ΕΣΥ

Η υπουργός αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται διάταξη για την ένταξη εργαζομένων του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό.

Όπως ανέφερε, η παρέμβαση θα αφορά κατηγορίες εργαζομένων όπως νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα αναδρομικών πληρωμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες και αδικίες που έχουν επισημανθεί από τους εργαζομένους του χώρου της Υγείας.

Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στον τουρισμό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάνοντας λόγο για «τομή» και για συντονισμένη προσπάθεια συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισιτισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20%, σε έναν κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζομένους.

Σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι η διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων μέσα από συναινετικές λύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Συντάξεις χηρείας και προσωπική διαφορά

Αναφερόμενη στις συντάξεις χηρείας, η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται καμία περικοπή, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα αξιολογήσει συνολικά το ζήτημα και θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Οφείλουμε να ενσκύψουμε στις δυσκολίες των συνταξιούχων», σημείωσε, συνδέοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω παρεμβάσεων με την πορεία της οικονομίας, τη φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Όπως είπε, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αποτέλεσε πάγιο αίτημα πολλών ετών και εντάσσεται στην προσπάθεια διόρθωσης στρεβλώσεων, επισημαίνοντας ότι όσο ενισχύονται τα δημόσια οικονομικά δημιουργείται μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για αυξήσεις εισοδημάτων και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο «νόμο Κατρούγκαλου», η υπουργός υποστήριξε ότι ο βασικός του πυρήνας έχει πλέον καταργηθεί, παραπέμποντας κυρίως στις αλλαγές που έχουν γίνει στο καθεστώς εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

