Το Πόθεν Έσχες της Νίκης Κεραμέως: Τι δηλώνει για εισοδήματα, ακίνητα, περιουσία

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 36.046,92 ευρώ, δηλώνει στο Πόθεν Έσχες η Νίκη Κεραμέως.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε η υπουργός Εργασίας αποτυπώνονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις και τα ακίνητα της ίδιας και του συζύγου της, Δημήτρη Λούκα.

Η υπουργός δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα ύψους 19.295,33 ευρώ. Ως απαλλασσόμενο ποσό αναφέρονται 10.348,80 ευρώ, καθώς και 22.383,60 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Επιπλέον, δηλώνονται 798,08 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Η υπουργός εμφανίζει συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο της Alpha Asset Management, με αποτίμηση 325.022,63 ευρώ. Δηλώνονται μετοχές της Alpha Bank, καθώς και άλλες επενδυτικές συμμετοχές και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Όσον αφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπουργού, ξεχωρίζει επενδυτικός λογαριασμός στη Deutsche Bank στη Γερμανία, κοινός με συγγενικά πρόσωπα, με υπόλοιπο 1.158.578,33 ευρώ.

Λογαριασμός στην JP Morgan Chase Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες με 137.688,19 δολάρια, ποσό που – όπως σημειώνεται – ανάγεται στην περίοδο μόνιμης εγκατάστασης και εργασίας της Νίκης Κεραμέως στις ΗΠΑ πριν από το 2008.

Στις ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται καταθέσεις – μεταξύ αυτών, σε έναν λογαριασμό της Alpha Bank καταγράφεται ποσό 44.150,24 ευρώ από εκποίηση ακινήτου, το οποίο παραμένει μη επενδεδυμένο.

Η υπουργός δηλώνει ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Νέα Μάκρη και Κυκλάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επαγγελματική στέγη 112,72 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, διαμέρισμα 172 τ.μ. στη συμπρωτεύουσα, διαμέρισμα 209 τ.μ. στην Αθήνα, καθώς και μονοκατοικία στο Ψυχικό συνολικής επιφάνειας 376,36 τ.μ., η οποία αποκτήθηκε το 2024.

Στη δήλωση καταγράφονται ακόμη δύο ακίνητα στην Οία της Σαντορίνης, τα οποία αποκτήθηκαν επίσης το 2024 μέσω κληρονομιάς.

Παράλληλα, δηλώνεται συμμετοχή 25% στη δικηγορική εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεργάτες», με τη σημείωση ότι η δικηγορική ιδιότητα τελεί σε αναστολή λόγω κυβερνητικής θέσης.

Διαβάστε επίσης