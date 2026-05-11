Το Πόθεν Έσχες της Νίκης Κεραμέως: Τι δηλώνει για εισοδήματα, ακίνητα, περιουσία

Η υπουργός Εργασίας περιλαμβάνει στη δήλωση πόθεν έσχες και τον σύζυγό της

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Το Πόθεν Έσχες της Νίκης Κεραμέως: Τι δηλώνει για εισοδήματα, ακίνητα, περιουσία
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 36.046,92 ευρώ, δηλώνει στο Πόθεν Έσχες η Νίκη Κεραμέως.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε η υπουργός Εργασίας αποτυπώνονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις και τα ακίνητα της ίδιας και του συζύγου της, Δημήτρη Λούκα.

Η υπουργός δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα ύψους 19.295,33 ευρώ. Ως απαλλασσόμενο ποσό αναφέρονται 10.348,80 ευρώ, καθώς και 22.383,60 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Επιπλέον, δηλώνονται 798,08 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Η υπουργός εμφανίζει συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο της Alpha Asset Management, με αποτίμηση 325.022,63 ευρώ. Δηλώνονται μετοχές της Alpha Bank, καθώς και άλλες επενδυτικές συμμετοχές και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Όσον αφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπουργού, ξεχωρίζει επενδυτικός λογαριασμός στη Deutsche Bank στη Γερμανία, κοινός με συγγενικά πρόσωπα, με υπόλοιπο 1.158.578,33 ευρώ.

Λογαριασμός στην JP Morgan Chase Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες με 137.688,19 δολάρια, ποσό που – όπως σημειώνεται – ανάγεται στην περίοδο μόνιμης εγκατάστασης και εργασίας της Νίκης Κεραμέως στις ΗΠΑ πριν από το 2008.

Στις ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται καταθέσεις – μεταξύ αυτών, σε έναν λογαριασμό της Alpha Bank καταγράφεται ποσό 44.150,24 ευρώ από εκποίηση ακινήτου, το οποίο παραμένει μη επενδεδυμένο.

Η υπουργός δηλώνει ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Νέα Μάκρη και Κυκλάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επαγγελματική στέγη 112,72 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, διαμέρισμα 172 τ.μ. στη συμπρωτεύουσα, διαμέρισμα 209 τ.μ. στην Αθήνα, καθώς και μονοκατοικία στο Ψυχικό συνολικής επιφάνειας 376,36 τ.μ., η οποία αποκτήθηκε το 2024.

Στη δήλωση καταγράφονται ακόμη δύο ακίνητα στην Οία της Σαντορίνης, τα οποία αποκτήθηκαν επίσης το 2024 μέσω κληρονομιάς.

Παράλληλα, δηλώνεται συμμετοχή 25% στη δικηγορική εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεργάτες», με τη σημείωση ότι η δικηγορική ιδιότητα τελεί σε αναστολή λόγω κυβερνητικής θέσης.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες της Νίκης Κεραμέως

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Χίο: 55χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σοβαρό τροχαίο στον Λαγανά – Διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:17LIFESTYLE

Η απλότητα του sexiness: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ σε εκδήλωση του Netflix

13:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το θεωρήσαμε θετικό»: Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Θα αποδείξω ξανά ότι οι επικριτές μου κάνουν λάθος» - 'Εδωσε τέλος στα σενάρια παραίτησης

13:11LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα σενάρια, η ΕΡΤ και η αλήθεια - Τι συμβαίνει με την επόμενη μέρα της παρουσιάστριας;

13:11LIFESTYLE

Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το drone στη Λευκάδα: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε αυτοχειρία αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου από πυροβολισμό

12:47ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

12:20LIFESTYLE

Μάρτιν Σορτ: Η εξομολόγησή του για την αυτοκτονία της κόρης του - «Ήταν ένας εφιάλτης»

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ