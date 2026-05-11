Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

Τι αναφέρεται στη δήλωση για καθαρά εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητα

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

  • Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δήλωσε καθαρά εισοδήματα 94.707,84 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 40.000 ευρώ από ακίνητα.
  • Κατέχει τραπεζικές καταθέσεις σε Ελλάδα, Γαλλία και Ελβετία, με το μεγαλύτερο ποσό 1.292.556 ευρώ σε λογαριασμό στην Ελβετία.
  • Δηλώνει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων διαμέρισμα στην Αθήνα και μονοκατοικία στις Κυκλάδες, καθώς και αγροτεμάχια στην Τήνο.
  • Πώλησε μονοκατοικία 520 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 με τίμημα 724.216,11 βρετανικές λίρες, ακίνητο που είχε κληρονομήσει.
  • Διαθέτει μετοχική συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ και έχει οικονομικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων στεγαστικό δάνειο 818.744,24 ευρώ.
Δημοσιεύθηκε το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, καθώς ως σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, στην οποία καταγράφονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και οι οικονομικές της υποχρεώσεις για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίζει συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 94.707,84 ευρώ, ενώ δηλώνει και έσοδα από ακίνητα ύψους 40.000 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται ποσό 875.842 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, το οποίο – όπως αναφέρεται στη δήλωση – προέρχεται από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς του πατέρα της.

Η κυρία Γκραμπόφσκι εμφανίζει τραπεζικές καταθέσεις που δηλώνονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς αναφέρονται λογαριασμοί σε γαλλικές και ελβετικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να εμφανίζεται σε λογαριασμό της Lombard Odier στην Ελβετία, όπου δηλώνονται καταθέσεις ύψους 1.292.556 ευρώ. Στη δήλωση επισημαίνεται ότι μέρος της προσαύξησης του λογαριασμού σχετίζεται με την εκποίηση ακινήτου από κληρονομιά.

Παράλληλα, δηλώνονται λογαριασμοί στη Societe Generale στη Γαλλία, με καταθέσεις 177.305,43 δολαρίων και επιπλέον 1.830,49 ευρώ, καθώς και λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με μικρότερα ποσά.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δηλώνει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων διαμέρισμα στην Αθήνα 240,13 τ.μ., μονοκατοικία στις Κυκλάδες με συνολική επιφάνεια κύριων χώρων 446,19 τ.μ. σε έκταση άνω των 8.000 τ.μ., καθώς και αγροτεμάχια στην Τήνο.

Στη δήλωση καταγράφεται επίσης η εκποίηση μονοκατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιφάνειας 520 τ.μ., η οποία – σύμφωνα με τα στοιχεία – προήλθε από κληρονομιά και πωλήθηκε το 2024. Το εισπραχθέν τίμημα ανήλθε σε 724.216,11 βρετανικές λίρες.

Ακόμη, δηλώνεται συμμετοχή κατά 66,67% στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ, ενώ στις οικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 818.744,24 ευρώ, καθώς και καταναλωτικό δάνειο και οφειλές από πιστωτική κάρτα.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

