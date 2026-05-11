Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήσε εισοδή 81.672 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024, εκ των οποίων 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.
  • Διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικές καταθέσεις 575.624 ευρώ, κυρίως σε δύο λογαριασμούς στην Alpha Bank.
  • Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων προέρχεται από εκποίηση και μεταφορά ποσού από ομόλογο.
  • Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2023, χωρίς νέες αγορές ή πωλήσεις ακινήτων.
  • Διατηρεί δύο επιβατικά αυτοκίνητα και κατέχει το 75% των μετοχών της εταιρείας ΚΗΡΥΞ Α.Ε.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι Δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών για το οικονομικό έτος 2024

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο των καταθέσεων και των επενδύσεων. Στις τραπεζικές καταθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κυριαρχούν δύο λογαριασμοί στην Alpha Bank με υπόλοιπα 472.005 ευρώ και 100.163 ευρώ αντίστοιχα. Όπως διευκρινίζεται αναλυτικά στο έγγραφο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προέρχεται από την εκποίηση και μεταφορά ποσού από ομόλογο. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός διατηρεί μικρότερα ποσά σε διάφορους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ δηλώνει παράλληλα την κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και διαφόρων επενδυτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής

Η ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλώνεται ως σταθερή σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2023, χωρίς νέες αγορές ή πωλήσεις ακινήτων.

Στο πεδίο των οχημάτων και των επιχειρηματικών συμμετοχών, δηλώνεται η ιδιοκτησία δύο επιβατικών αυτοκινήτων κυβισμού 875 και 1.560 εκατοστών. Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το 75 τοις εκατό των μετοχών στην εταιρεία ΚΗΡΥΞ Α.Ε

