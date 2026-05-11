Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας

Εισοδήματα ύψους 68.648,88 ευρώ παρουσιάζει ο Νίκος Δένδιας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από ακίνητα, ο ΥΠΕΘΑ είχε έσοδα 11.400 ευρώ.

Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ο υπουργός δηλώνει 1.165.513,93.

Παράλληλα, διατηρεί και 18 ακίνητα.

