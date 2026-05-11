Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας
Η περιουσιακή κατάσταση του Νίκου Δένδια για το έτος 2025 (χρήση 2024)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εισοδήματα ύψους 68.648,88 ευρώ παρουσιάζει ο Νίκος Δένδιας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Από ακίνητα, ο ΥΠΕΘΑ είχε έσοδα 11.400 ευρώ.
Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ο υπουργός δηλώνει 1.165.513,93.
Παράλληλα, διατηρεί και 18 ακίνητα.
Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Νίκου Δένδια
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο
12:01 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο
11:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
11:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια
11:49 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
11:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης
11:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών
11:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ
11:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος
11:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ