Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

14 ακίνητα έχει στην κατοχή του ο υπουργός Υγείας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 36.489,24 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 32.732,40 ευρώ από άλλες πηγές για το έτος 2024.
  • Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, ο υπουργός δηλώνει 56.048,04 ευρώ, ενώ τα έσοδα από ακίνητα ανέρχονται σε 660 ευρώ.
  • Κατέχει 14 ακίνητα ή τμήματα αυτών και διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας περίπου 36.756,78 ευρώ.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταθέσεις σε τρεις τράπεζες συνολικού ύψους 21.023,92 ευρώ και δύο λογαριασμούς με μηδενικό υπόλοιπο.
Snapshot powered by AI

Τα συνολικά εισοδήματα, τα ακίνητα και οι δανειακές υποχρεώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εμφανίζονται στο Πόθεν Έσχες του 2025 (χρήση 2024) που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα.

Συνολικό καθαρό εισόδημα 36.489, 24 ευρώ δηλώνει ο υπουργός Υγείας από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, ενώ από άλλες περιπτώσεις, ακόμη 32,732,40 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του 56.048,04 ευρώ. Από ακίνητα, τα έσοδα του υπουργού το έτος 2024 ήταν 660 ευρώ.

pothen-esxes-adonis.jpg

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ακόμη πως έχει στην κατοχή του 14 ακίνητα ή μέρος αυτών και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια εφάπαξ Εθνικής, 4.401,80 ευρώ και NN Orange Genius 32.354,98 ευρώ.

Ο υπουργός διαθέτει δύο λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με καταθέσεις 13.996,38 ευρώ και 1.005,58 ευρώ και έναν στην ΑΛΦΑ Bank με 6.021,96 ευρώ και έναν. Διαθέτει ακόμη δύο λογαριασμούς, με μηδενικό υπόλοιπο.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στον πόλεμο στο Ιράν – Τα κέρδη και οι ζημιές για όλες τις πλευρές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζήσουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του κόσμου

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε σε τρένο - 10 επιβάτες στο νοσοκομείο

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Τάκη Θεοδωρικάκου: Τι δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για drone σε Λευκάδα: Διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα – Σοβαρό περιστατικό

11:39ΕΥ ΖΗΝ

Αυτός ο μικροσκοπικός σπόρος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε φυτικές ίνες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

11:29ΥΓΕΙΑ

Συρρίκνωση όζων θυρεοειδούς με μικροκύματα - Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ - Υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κώμα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ