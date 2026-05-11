Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

Τα συνολικά εισοδήματα, τα ακίνητα και οι δανειακές υποχρεώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εμφανίζονται στο Πόθεν Έσχες του 2025 (χρήση 2024) που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα.

Συνολικό καθαρό εισόδημα 36.489, 24 ευρώ δηλώνει ο υπουργός Υγείας από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, ενώ από άλλες περιπτώσεις, ακόμη 32,732,40 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του 56.048,04 ευρώ. Από ακίνητα, τα έσοδα του υπουργού το έτος 2024 ήταν 660 ευρώ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ακόμη πως έχει στην κατοχή του 14 ακίνητα ή μέρος αυτών και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια εφάπαξ Εθνικής, 4.401,80 ευρώ και NN Orange Genius 32.354,98 ευρώ.

Ο υπουργός διαθέτει δύο λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με καταθέσεις 13.996,38 ευρώ και 1.005,58 ευρώ και έναν στην ΑΛΦΑ Bank με 6.021,96 ευρώ και έναν. Διαθέτει ακόμη δύο λογαριασμούς, με μηδενικό υπόλοιπο.

