Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια

Το Πόθεν Έσχες του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (11/5), μαζί με των υπολοίπων πολιτικών προσώπων που απαρτίζουν τη Βουλή, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Κικίλιας δηλώνει εισοδήματα ύψους 44.250,00 ευρώ από ακίνητα, 35.916,48 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ από τη διάθεση περιουσιακών ακινήτων έβαλε στους προσωπικούς του λογαριασμούς 900.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, έχει στην κατοχή του 22 ακίνητα.

