Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου:
- Έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα ύψους 79.500 ευρώ.
- Οι καταθέσεις της ανέρχονται στα 25.169 ευρώ
- Διαθέτει 8 ακίνητα σε Αθήνα και Εύβοια.
- Διαθέτει ένα 1 αυτοκίνητο.
- Συμμετέχει κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία που κατέχει με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.
Οι οφειλές της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέρχονται στα 1.759 ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς.
