Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα ύψους 79.500 ευρώ.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται στα 25.169 ευρώ

Διαθέτει 8 ακίνητα σε Αθήνα και Εύβοια.

Διαθέτει ένα 1 αυτοκίνητο.

Συμμετέχει κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία που κατέχει με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Οι οφειλές της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέρχονται στα 1.759 ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς.

