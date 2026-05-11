Το Πόθεν Έσχες του Τάκη Θεοδωρικάκου: Τι δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 28.821,72 ευρώ, δηλώνει στο Πόθεν Έσχες ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης δηλώνει επίσης εισόδημα από ακίνητα 4.200 ευρώ, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2024, στην οποία καταγράφονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις και η ακίνητη περιουσία του ίδιου και της συζύγου του, Ειρήνης Μαυρίδου.

Καταγράφονται έσοδα 32.732,40 ευρώ από λοιπές παροχές και απαλλασσόμενα ποσά, καθώς και 1.175,65 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Το μεγαλύτερο ποσό που εμφανίζεται στη δήλωση αφορά 1.614.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται, το ποσό προέρχεται από την πώληση τριών ακινήτων στον Κότρωνα του δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης καταγράφει συμμετοχές σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Μεταξύ άλλων, δηλώνονται επενδύσεις ύψους 250.000 ευρώ σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, 200.000 ευρώ σε ETF μέσω της XSpot Wealth και επενδυτικά προϊόντα μέσω τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τραπεζικές καταθέσεις. Στη δήλωση περιλαμβάνεται προθεσμιακός λογαριασμός στην Eurobank με ποσό 1.630.000 ευρώ, το οποίο – σύμφωνα με τη δήλωση – προέρχεται από πώληση περιουσιακού στοιχείου. Παράλληλα, δηλώνονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά και καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δηλώνει ακίνητα σε Αττική και Λακωνία. Μεταξύ άλλων, δηλώνει ένα διαμέρισμα 75,2 τ.μ. στη Νίκαια, δύο κατοικίες στα Σπάτα-Λούτσα, αγροτεμάχια και εκτάσεις στην Ανατολική Μάνη, καθώς και μονοκατοικία στον Κότρωνα Λακωνίας.

Στη δήλωση καταγράφεται επίσης η εκποίηση αγροτεμαχίων το 2024, με ένα από αυτά να συνδέεται με συμβόλαιο αξίας 1,5 εκατ. ευρώ για συνολική έκταση άνω των 25.000 τ.μ. στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης.

