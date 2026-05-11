Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη:

Εισοδήματα:

21.504 από ακίνητα

36.529 από μισθούς και πρόσθετες αμοιβές

και 7 ευρώ από μερίσματα/τόκους

Συνολικά, 58.040 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 58.377 ευρώ.

Κατέχει 17 ακίνητα κυρίως στην Κρήτη. Μεταξύ των 17 ακινήτων υπάρχει και 1 διαμερισμα στην Αθήνα και 1 μονοκατοικία στη Σέριφο.

Κατέχει 1 αυτοκίνητο.

Συμμετέχει σε δύο επιχειρήσεις, η μία ατομική και η άλλη βιοτεχνική με την επωνυμία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, με κεφάλαιο εισφοράς 30.241 ευρώ.

