Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη:
Εισοδήματα:
- 21.504 από ακίνητα
- 36.529 από μισθούς και πρόσθετες αμοιβές
- και 7 ευρώ από μερίσματα/τόκους
Συνολικά, 58.040 ευρώ.
Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 58.377 ευρώ.
Κατέχει 17 ακίνητα κυρίως στην Κρήτη. Μεταξύ των 17 ακινήτων υπάρχει και 1 διαμερισμα στην Αθήνα και 1 μονοκατοικία στη Σέριφο.
Κατέχει 1 αυτοκίνητο.
Συμμετέχει σε δύο επιχειρήσεις, η μία ατομική και η άλλη βιοτεχνική με την επωνυμία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, με κεφάλαιο εισφοράς 30.241 ευρώ.Δείτε το πόθεν έσχες
