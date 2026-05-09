Τα ψηφοδέλτια η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ - Την Τρίτη η συνεδρίαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Οι πληροφορίες που για κάποιους έχουν μετατραπεί σε βεβαιότητες για προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπώρου, πιέζουν τα κομματικά επιτελεία να αναδιοργανωθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απαιτητική περίοδο που έρχεται.

Η πιθανότητα για εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου είναι σε μεγάλο βαθμό και ο παράγοντας που ωθεί τον Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα του εντός του Μαΐου, ενώ για τη Χαριλάου Τρικούπη, πλέον μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Συγκεκριμένα για το ΠΑΣΟΚ το ζήτημα των ψηφοδελτίων απασχόλησε και την εσωκομματική αντιπαράθεση πριν το Συνέδριο, ωστόσο πλέον οι πολιτικές εξελίξεις φαίνεται πως επιβάλλουν άμεσες κινήσεις τόσο ως προς τη διεύρυνση του κόμματος, όσο και ως προς τις στρατηγικές επιλογές στην επιλογή των περιφερειών των υποψηφίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε στην επιτροπή ψηφοδελτίων και τον επικεφαλής της, Πέτρο Λάμπρου, τον στόχο τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών να έχουν «κλείσει» μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ώστε το κόμμα να μπει στον απαιτητικό Φεβρουάριο με τις δυνάμεις του συντεταγμένες σε όλες τις περιφέρειες.

Το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά, αλλά και στις προηγούμενες εκλογές, είχε εντοπίσει χαμηλή συσπείρωση δυνάμεων στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, με αποτέλεσμα η ηγεσία να θέλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε έγκειται και η φημολογούμενη επανένταξη της Νίνας Κασσιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να είναι υποψήφια στη Β' Πειραιά. Από την άλλη, οι παραιτήσεις Καστανίδη και Σαουλίδη αφήνουν ανοιχτό το πεδίο για τους επίσης προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά να επαναδιεκδικήσουν τις έδρες τους.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να εντείνει και την αντιπολιτευτική του παρέμβαση, σε μια προσπάθεια μεταξύ άλλων και να μην επιτρέψει στις πολιτικές εξελίξεις με τα νέα κόμματα (Τσίπρας - Καρυστιανού) να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τα funds και το ιδιωτικό χρέος. Παράλληλα θα επιμείνει στο θέμα της τετραήμερης εργασίας που έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στον δημόσιο διάλογο, γεγονός που στο ΠΑΣΟΚ το αποτιμούν θετικά.

Παράλληλα, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση του ΠΣ με την ΚΟ όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις του κόμματος προκειμένου η Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει εγκαίρως στα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί σύμπραξης σε αλλαγές στο Σύνταγμα από αυτή τη Βουλή καθώς υπάρχει συμφωνία στο ότι οι όποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα προωθηθούν στην υπερπλειοψηφία της επόμενης Βουλής.

