Πώς ο Καστανίδης βάζει τέλος στο σενάριο επανόδου Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η προοπτική επανόδου της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται πλέον σχεδόν αποκλεισμένη λόγω νέων εξελίξεων.

Η καθιέρωση ορίου 20 ετών (5 θητείες) για τη βουλευτική υπηρεσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ αποκλείει την Τζάκρη από την επιστροφή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να κάνει εξαιρέσεις στον νέο κανόνα, παρά τις αντιδράσεις εσωτερικών στελεχών.

Η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη ενισχύει την πολιτική βούληση για αυστηρή εφαρμογή του ορίου θητειών.

Ο νέος καταστατικός κανόνας υποστηρίζει την πολιτική γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη κατά των ειδικών μεταχειρίσεων. Snapshot powered by AI

Προς ματαίωση βαίνει η προοπτική επανόδου της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, η οποία αν και δεν επιβεβαιωνόταν από τη Χαριλάου Τρικούπη, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι υπήρχε ως συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, οι εξελίξεις με την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και την καθιέρωση ορίου 20 ετών (5 θητείες) για την υπηρεσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ ως βουλευτές, φαίνεται να αφήνει το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Δημοκρατίας «έξω» από την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

Η αρχή έγινε στη συνεδρίαση του ΠΣ όπου υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από πλευράς στελεχών που πρόσκεινται στον Παύλο Γερουλάνο. Συγκεκριμένα η Έφη Χαλάτση σχολίασε ότι η 20ετία θα πρέπει να ισχύει αναδρομικά για κάθε στέλεχος, ακόμη κι αν προέρχεται από τη διεύρυνση, και όχι αποκλειστικά για τον Χάρη Καστανίδη.

Το σενάριο επιστροφής της Θεοδώρας Τζάκρη έχει γίνει αρκετές φορές αντικείμενο σχολίων ως προς το αν έχει κάτι ουσιαστικό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ από την επανενεργοποίηση της σχέσης του με την κ. Τζάκρη, ωστόσο μέχρι τώρα η ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να δείξει ότι «τραβάει» ακόμη στελέχη με μεγάλη αναγνωρισιμότητα είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή της.

Ωστόσο όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να δώσει οποιαδήποτε εσωτερική μάχη προκειμένου να εξασφαλίσει την επανένταξη του συγκεκριμένου στελέχους. Έτσι είπε απλώς ότι η καθιέρωση των θητειών δεν είχαν καμία σκοπιμότητα και ότι δε θα γίνει κάποια διαφοροποίηση για κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος.

Υπενθυμίζεται ότι η Θεοδώρα Τζάκρη έχει ήδη συμπληρώσει 22 χρόνια ως βουλευτής, ωστόσο τα μισά από αυτά ήταν βουλευτής άλλου κόμματος. Η καθαρά νομική ερμηνεία του νέου όρου του καταστατικού λοιπόν ενδεχομένως να της δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια, ωστόσο πολιτικά κάτι τέτοιο, ειδικά μετά την παραίτηση Καστανίδη, φαίνεται πλέον όλο και λιγότερο πιθανό.

Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο και ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκτά ένα επιχείρημα απέναντι στην κατηγορία ότι ο νέος καταστατικός κανόνας είχε εφαρμογή μόνο στον Χάρη Καστανίδη.