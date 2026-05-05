Ηχηρή παρέμβαση Ρέππα υπέρ Καστανίδη: Ζητά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης

Snapshot Ο Δημήτρης Ρέππας καταγγέλλει πολιτικό εξοστρακισμό του Χάρη Καστανίδη και ζητά την ένταξ του στο ψηφοδέλο Θεσσαλονίκης.

Ο Ρέππας υποστηρίζει ότι ο εξοστρακισμός μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όχι τον Καστανίδη.

Ζητείται εξαίρεση από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή του Καστανίδη στις εκλογές.

Ο Ρέππας επισημαίνει ότι παλαιότερα έχουν γίνει παρόμοιες εξαιρέσεις στο κόμμα σε ειδικές περιπτώσεις.

Θεωρεί λυπηρό να κατηγορείται πολιτικά ο Καστανίδης, ενώ το ΠΑΣΟΚ δέχεται άτομα που πολέμησαν το κόμμα στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά τη χθεσινή και ιδιαίτερα αιχμηρή παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από μέλος του κόμματος, φαίνεται πως δεν έχουν κοπάσει, ούτε και πρόκειται αυτό να συμβεί άμεσα.

Τελευταίο «κρούσμα» είναι ο Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος σε δήλωσή του κάνει λόγο για πολιτικό εξοστρακισμό του Χάρη Καστανίδη και ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.

«Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός και επί σχεδόν 45 χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει στη δήλωσή του στην ιστοσελίδα Dnews, ο κ. Ρέππας.

Μάλιστα ζητά η συμμετοχή του κ. Καστανίδη να γίνει «κατ' εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο».

Η δήλωση του Δημήτρη Ρέππα έχει ως εξής:

«Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η απρέπεια του ’23 με τη στέρηση της έδρας από τον γηγενή βουλευτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα πολιτικό με αναγνωρισμένη πολιτική επάρκεια και ήθος, συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης της πολιτικής πορείας του Χάρη Καστανίδη που έχει τη γενική αναγνώριση και την εκτίμηση των πάντων.

Είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες.

Είμαι σαφώς τοποθετημένος υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς πάσα κατεύθυνση χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε επιλέγει να ενταχθεί σε αυτό τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε ως ένα πολυσυλλεκτικό πλειοψηφικό ρεύμα χωρίς συμπεριφορές πολιτικών διακρίσεων όπως ισχύει τώρα στην περίπτωση του Χάρη Καστανίδη.

‘Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές, κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο.

Ανάλογη διαδικασία έχει ακολουθηθεί κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις».

Διαβάστε επίσης