Νέες αιχμές Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: Να μάθουν ιστορία, αν την ξέρουν ντροπή τους να λένε ψέμματα

Νέα απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε σήμερα ο Χάρης Καστανίδης έπειτα από τη χθεσινή ηχηρή παραίτησή του.

«Να μάθουν την ιστορία και αν την ξέρουν είναι ντροπή τους να λένε ψέματα. Το 1997 ως υπουργός Μεταφορών υπέβαλα την παραίτησή μου, κανένας Σημίτης δεν με παρέπεμψε. Υπερασπίστηκα αξίες και αρχές. Το 2012 νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου διεγράφησαν 31 βουλευτές. Ποιος έκανε διάσπαση;»

«Φτάνει με τις προσωπικές προσβολές. Να υπάρχει και λίγη εντιμότητα. Δεν περιμένω από τα τρολς», σημείωσε σε άλλο σημείο.

«Θέλει πολλή δουλειά ακόμα», απάντησε για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και ευχήθηκε με νόημα «Καλή τύχη» σε όλους.

Σε ερώτημα για το τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με το τρίπτυχο:

-ή χαρισματική ηγεσία ή συλλογική δουλειά

-Πρόγραμμα

-Να δούμε ξανά τη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου

