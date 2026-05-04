Καστανίδης κατά Ανδρουλάκη: «Ως εδώ» - Αιχμές για μεταγγραφές - Διαψεύδει για προσχώρηση σε Τσίπρα

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Χάρης Καστανίδης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM της Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι αλλαγές στο εσωκομματικό πλαίσιο υποψηφιοτήτων έγιναν με τρόπο που τον έθετε εκτός διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η σχετική ρύθμιση προσαρμόστηκε ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο ίδιος, ο κ. Ανδρουλάκης τροποποίησε τη διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών μονάχα για τον ίδιο, καθώς υπάρχει ρητή εξαίρεση για τους διατελέσαντες προέδρους.

«Φτάνει, ως εδώ», υπογράμμισε ο κ. Καστανίδης και απάντησε σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι παραιτείται από το κόμμα επειδή η νέα τροποποίηση τον αποκλείει από το να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε επαφή με άλλα κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή του είναι καθαρά πολιτική και δεν αποτελεί μέρος ευρύτερων διεργασιών.Είπε ότι πίσω από την απόφαση της παραίτησής του «δεν υποκρύπτεται καμία συνεννόηση ούτε με πρόσωπα ούτε με κόμματα. Δεν υπάρχει καμία επαφή ή επικοινωνία με πρόσωπα ή κόμματα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε αναφερόμενος στις «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας με δηκτικό τρόπο ότι η ενίσχυση του κόμματος από πρόσωπα άλλων χώρων έχει μεταβάλει τις ισορροπίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος θεωρείται πλέον περιττός. Ο κ. Καστανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλο το πολιτικό βάρος της σοβαρότητας και της ιδεολογικής και πολιτικής επάρκειας έχει μεταφερθεί από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ, οπότε πράγματι δεν με χρειάζονται».

Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καστανίδης έδωσε έμφαση στο περιεχόμενο και όχι στα πρόσωπα. Επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι οι ιδέες και η προοπτική που διαμορφώνεται για τη χώρα, και όχι ηλικιακά ή επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. «Αυτά ας τα αφήσουμε στην άκρη, διότι η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά ιδεών. Η ανανέωση είναι τι φρεσκάδα φέρνεις για το αύριο του τόπου» σημείωσε.

Αναφορά έκανε και στην εκλογική του περιφέρεια, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για τη διαχρονική στήριξή τους, ενώ άσκησε κριτική στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει την έδρα στην πόλη, γεγονός που τον άφησε εκτός Βουλής.

Κλείνοντας, ο Χάρης Καστανίδης υπογράμμισε ότι αποχωρεί από το κόμμα υπό την παρούσα ηγεσία, διαχωρίζοντας τη στάση του από την ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ επανέλαβε την ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πολιτικής πρότασης διακυβέρνησης.

«Θα έρθει ο κ. Ανδρουλάκης να μας πει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες της Θεσσαλονίκης;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Είναι μία έντονα φορτισμένη στιγμή. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη όχι από το ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Εάν κάνει σωστές επιλογές θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω στην ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει μία μεγάλη παράταξη για να οδηγηθεί η χώρα σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση».

Νωρίτερα, ο κ. Καστανίδης είχε υποβάλει την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύοντας μύδρους κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. «Παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη» αναφέρει χαρακτηριστικά στην μακροσκελή επιστολή του.

Η επιστολή παραίτησης του Χάρη Καστανίδη

Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.

Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.

Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.

Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.

Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.

Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.

Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, τον χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητειών.

Συμπεραίνω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.

Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου.

Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.

Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα».

Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχισθούν».

