Χρυσοχοΐδης: «Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

Όσα είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε μαθητές του 40ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε στην έναρξη δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία της Δυτικής Αττικής ξεκινώντας από το 40ό Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.
  • Το πρόγραμμα «West Road Culture» στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής συνείδησης των παιδιών και στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.
  • Ο Χρυσοχοΐδης τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων, αναφέροντας κινδύνους όπως η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Επισήμανε τη σημασία της μείωσης των ορίων ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
  • Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη από αστυνομικούς με αγωνιστικό όχημα και ενημέρωση των μαθητών για βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και σήματα κυκλοφορίας.
Στην έναρξη δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε σχολεία της Δυτικής Αττικής συμμετείχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι δράσεις ξεκίνησαν από το 40ό Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «West Road Culture» που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή περίπου 70 μαθητών, ενώ το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής συνείδησης των παιδιών και στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο υπουργός στάθηκε στους κινδύνους που προκύπτουν από την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μη χρήση κράνους, στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε, υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στην πιο υποανάπτυκτη χώρα. Είναι ο Νόμος που ορίζει πώς θα κυκλοφορούμε.

Η μεγάλη μας δέσμευση και ευθύνη, αλλά και η μεγάλη μας υπόσχεση εδώ σήμερα, λοιπόν, είναι, όλοι μαζί, να τηρούμε ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας… να είμαστε απολύτως σεβαστικοί στην εφαρμογή του Νόμου, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Διότι, αν όλοι εφαρμόζουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα κυκλοφορούμε χωρίς κινδύνους τραυματισμού, ατυχημάτων, θανάτων και θα είμαστε όλοι ασφαλείς… Όλοι εσείς που τώρα είστε μαθητές, όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τη γνώση, την κουλτούρα, τη συμπεριφορά μας στον δρόμο και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο», τόνισε ο υπουργός απευθυνόμενος στα παιδιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση των ορίων ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών, σημειώνοντας:

«Ένα αυτοκίνητο που κινείται με 50 χιλιόμετρα, όταν συμβεί κάτι αιφνίδιο, για να σταματήσει θα διανύσει απόσταση 15 μέτρων, ενώ όταν κινείται με 30 χιλιόμετρα θα διανύσει απόσταση 9 μέτρων». Όπως είπε, στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων: «Ο δρόμος πρέπει να είναι ασφαλής για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και τότε θα έχουμε λιγότερα θύματα και περισσότερη ασφάλεια».

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε, επίσης, επίδειξη από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με αγωνιστικό όχημα, ενώ οι μαθητές ενημερώθηκαν για βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και σήματα κυκλοφορίας, μέσα από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σχολείο.

