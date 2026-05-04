Ιράν: Δεν είχαμε κανένα σχέδιο να επιτεθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

Snapshot Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε κανένα σχέδιο να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε για βίαιη αντίδραση σε οποιαδήποτε προσπάθεια αμερικανικών αεροπλανοφόρων να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει αναπτύξει πυραύλους κρουζ και μαχητικά drones και διατηρεί στενή επιτήρηση στον Περσικό Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι εμπορικά πλοία διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Το Ιράν τονίζει ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τη θαλάσσια οδό τις τελευταίες ώρες.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε τις δηλώσεις ενός υψηλόβαθμου Ιρανού στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν είχε κανένα σχέδιο να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ταυτόχρονα ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία και υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει αναπτύξει «πυραύλους κρουζ και μαχητικά drones».

«Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, με την κάλυψη της σιγής ασυρμάτου φαντάστηκαν ότι μπορούσαν να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας ήταν πυρ», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Χατάμι.

Πρόσθεσε ότι «πύραυλοι κρουζ και μαχητικά drones πέταξαν στους ουρανούς» και χαρακτήρισε την περιφερειακή ασφάλεια ως μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα του Ιράν.

Ο Χατάμι είπε επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις διατηρούν στενή επιτήρηση στον Περσικό Κόλπο, προσθέτοντας: «Κάθε εκατοστό αυτών των υδάτων βρίσκεται εντός της εμβέλειας της θέλησής μας».

Φρουροί της Επανάστασης: Ψέματα ότι εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι δύο εμπορικά πλοία διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και αποτελούν απόλυτα ψέματα», ανέφερε δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Παράλληλα υπογράμμισαν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τη θαλάσσια οδό τις τελευταίες ώρες.

