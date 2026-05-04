Ο «εφιάλτης» των ταξιδιών: Πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο στη μέση όταν κουβαλάτε βαλίτσες

Γιατροί και φυσικοθεραπευτές προτείνουν πρακτικούς τρόπους για να προλάβετε τους συνηθισμένους παράγοντες που προκαλούν πόνο στη μέση ή να τον διαχειριστείτε αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Τα ταξίδια μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τη μέση, λόγω της μεταφοράς αποσκευών, της πολύωρης παραμονής σε στενά καθίσματα και του ύπνου σε άγνωστα στρώματα.

«Το δυσάρεστο με αυτού του είδους τον πόνο είναι ότι χρειάζεται χρόνο για να υποχωρήσει», εξηγεί ο Mike Ren, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Baylor College of Medicine. «Μπορεί μετά από μία εβδομάδα να είστε εντελώς καλά — αλλά μπορεί η άδειά σας να διαρκεί ακριβώς τόσο».

Τα ταξίδια «χτυπάνε» τη μέση γιατί συνδυάζουν πολλά μικρά επιβαρυντικά πράγματα μαζί — και μάλιστα για ώρες. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα διορθώνονται εύκολα αν ξέρεις τι να προσέξεις:

  • Σήκωνε σωστά τη βαλίτσα

Λύγισε γόνατα, κράτα ίσια πλάτη, φέρε το βάρος κοντά στο σώμα.

  • Προτίμησε βαλίτσα με ρόδες

Μείωσε το κουβάλημα όσο γίνεται.

  • Στήριξη μέσης στο κάθισμα

Βάλε ένα μικρό μαξιλάρι ή ακόμα και διπλωμένο μπουφάν πίσω από τη μέση.

  • Κινήσου κάθε 30–60 λεπτά

Σήκω, περπάτα, κάνε μικρές διατάσεις — ακόμα και σε αεροπλάνο.

  • Ρύθμισε τη στάση σου

Πόδια στο έδαφος, πλάτη ευθεία, όχι καμπούρα προς τα μπροστά.

Πρόληψη πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

  • Κινήσου όσο μπορείς: Σήκω κάθε 30–45 λεπτά, ακόμα και για λίγο.
  • Στήριξε τη μέση σου: Κάθισε βαθιά στο κάθισμα και βάλε ένα μικρό μαξιλάρι ή ρολό πίσω από τη μέση.
  • Σωστή στάση σώματος: Κράτα το βάρος ισόποσα στους γλουτούς και απέφυγε να «γέρνεις» στο πλάι.
  • Μικρές διατάσεις στο κάθισμα:
    Βάλε τον αστράγαλο πάνω στο αντίθετο γόνατο και πίεσε απαλά.
  • Σκύψε μπροστά για να «ανοίξει» η μέση.
  • Απόφυγε το σκύψιμο στο κινητό: Εναλλάσσε θέαση για να μην καταπονείται ο αυχένας και η πλάτη.
  • Μην κουβαλάς βάρος μονόπλευρα: Προτίμησε σακίδιο ή βαλίτσα με ρόδες.

