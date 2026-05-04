Ο «εφιάλτης» των ταξιδιών: Πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο στη μέση όταν κουβαλάτε βαλίτσες

Τα ταξίδια μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τη μέση, λόγω της μεταφοράς αποσκευών, της πολύωρης παραμονής σε στενά καθίσματα και του ύπνου σε άγνωστα στρώματα.

«Το δυσάρεστο με αυτού του είδους τον πόνο είναι ότι χρειάζεται χρόνο για να υποχωρήσει», εξηγεί ο Mike Ren, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Baylor College of Medicine. «Μπορεί μετά από μία εβδομάδα να είστε εντελώς καλά — αλλά μπορεί η άδειά σας να διαρκεί ακριβώς τόσο».

Γιατροί και φυσικοθεραπευτές προτείνουν πρακτικούς τρόπους για να προλάβετε τους συνηθισμένους παράγοντες που προκαλούν πόνο στη μέση ή να τον διαχειριστείτε αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα ταξίδια «χτυπάνε» τη μέση γιατί συνδυάζουν πολλά μικρά επιβαρυντικά πράγματα μαζί — και μάλιστα για ώρες. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα διορθώνονται εύκολα αν ξέρεις τι να προσέξεις:

Μεταξύ της μεταφοράς αποσκευών και των άβολων στρωμάτων στα ξενοδοχεία, τα ταξίδια μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τη μέση μας.

Πρόληψη πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Κινήσου όσο μπορείς : Σήκω κάθε 30–45 λεπτά, ακόμα και για λίγο.

: Σήκω κάθε 30–45 λεπτά, ακόμα και για λίγο. Στήριξε τη μέση σου: Κάθισε βαθιά στο κάθισμα και βάλε ένα μικρό μαξιλάρι ή ρολό πίσω από τη μέση.

Κάθισε βαθιά στο κάθισμα και βάλε ένα μικρό μαξιλάρι ή ρολό πίσω από τη μέση. Σωστή στάση σώματος: Κράτα το βάρος ισόποσα στους γλουτούς και απέφυγε να «γέρνεις» στο πλάι.

Κράτα το βάρος ισόποσα στους γλουτούς και απέφυγε να «γέρνεις» στο πλάι. Μικρές διατάσεις στο κάθισμα:

Βάλε τον αστράγαλο πάνω στο αντίθετο γόνατο και πίεσε απαλά.

Σκύψε μπροστά για να «ανοίξει» η μέση.

Απόφυγε το σκύψιμο στο κινητό: Εναλλάσσε θέαση για να μην καταπονείται ο αυχένας και η πλάτη.

Μην κουβαλάς βάρος μονόπλευρα: Προτίμησε σακίδιο ή βαλίτσα με ρόδες.

