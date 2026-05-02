Καταρράκτες Νυμφών: Εκεί που η μυθολογία συναντά την κερκυραϊκή φύση

Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, μακριά από την κοσμική κίνηση των παραθαλάσσιων θερέτρων, κρύβεται ένας τόπος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες της ελληνικής μυθολογίας. Οι Καταρράκτες των Νυμφών, σκαρφαλωμένοι στις παρυφές του όρους Παντοκράτορα κοντά στο ομώνυμο χωριό, αποτελούν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και «ανεξερεύνητα» φυσικά αξιοθέατα του νησιού.

Η διαδρομή προς τους καταρράκτες προδιαθέτει τον επισκέπτη για τη μαγεία που θα ακολουθήσει. Μέσα από ένα τοπίο πνιγμένο στα κυπαρίσσια, τις βελανιδιές και τα πλατάνια, ο ήχος του τρεχούμενου νερού γίνεται σταδιακά πιο έντονος, καθοδηγώντας τα βήματα των οδοιπόρων. Φτάνοντας στο σημείο, αντικρίζει κανείς ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς: το νερό πέφτει ορμητικά από ύψος περίπου 15 μέτρων, καταλήγοντας σε μια καταπράσινη χαράδρα που διατηρεί τη δροσιά της ακόμα και τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το όνομα του χωριού και των καταρρακτών δεν είναι τυχαίο. Λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια, οι Νύμφες του δάσους επέλεγαν αυτό το σημείο για να λουστούν στα κρυστάλλινα νερά, προστατευμένες από την πυκνή βλάστηση. Ακόμη και σήμερα, η αίσθηση της ηρεμίας και η μυστηριακή ενέργεια του χώρου κάνουν τον ταξιδιώτη να αισθάνεται πως ο χρόνος έχει σταματήσει.

Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς την περιοχή είναι η άνοιξη, όταν οι βροχές του χειμώνα έχουν ενισχύσει τη ροή του νερού και η φύση βρίσκεται στην πλήρη άνθισή της. Ωστόσο, ακόμα και το φθινόπωρο, το τοπίο παραμένει γοητευτικό, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για φωτογραφία και πικ-νικ στη σκιά των δέντρων.

Μια επίσκεψη στους καταρράκτες ολοκληρώνεται ιδανικά με μια βόλτα στο χωριό Νύμφες. Εκεί, ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί στα πέτρινα σοκάκια, να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα με βάση το κουμ-κουάτ –που καλλιεργείται εντατικά στην περιοχή– και να γνωρίσει την αυθεντική κερκυραϊκή φιλοξενία, μακριά από τα τουριστικά στερεότυπα. Είναι μια εμπειρία που αναδεικνύει την άλλη πλευρά της Κέρκυρας: την ορεινή, την παραμυθένια και την απόλυτα φυσική.

