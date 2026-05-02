Καταρράκτες Νυμφών: Εκεί που η μυθολογία συναντά την κερκυραϊκή φύση

Ένα ταξίδι στο χωριό των θρύλων, όπου το τρεχούμενο νερό και η πυκνή βλάστηση συνθέτουν το σκηνικό του λουτρού των αρχαίων Νυμφών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καταρράκτες Νυμφών: Εκεί που η μυθολογία συναντά την κερκυραϊκή φύση
Eurokinissi
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Καταρράκτες Νυμφών βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, κοντά στο όρος Παντοκράτορα και το ομώνυμο χωριό.
  • Το νερό πέφτει από ύψος περίπου 15 μέτρων σε μια καταπράσινη χαράδρα, διατηρώντας δροσιά ακόμα και το καλοκαίρι.
  • Η τοπική παράδοση συνδέει τους καταρράκτες με τις Νύμφες του δάσους που λουζόταν στα νερά αυτά στην αρχαιότητα.
  • Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για επίσκεψη λόγω της αυξημένης ροής νερού και της άνθισης της φύσης, ενώ το φθινόπωρο προσφέρει επίσης όμορφα τοπία.
  • Το χωριό Νύμφες προσφέρει παραδοσιακή κερκυραϊκή φιλοξενία και τοπικά προϊόντα με βάση το κουμ
  • κουάτ, αναδεικνύοντας την ορεινή και φυσική πλευρά της Κέρκυρας.
Snapshot powered by AI

Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, μακριά από την κοσμική κίνηση των παραθαλάσσιων θερέτρων, κρύβεται ένας τόπος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες της ελληνικής μυθολογίας. Οι Καταρράκτες των Νυμφών, σκαρφαλωμένοι στις παρυφές του όρους Παντοκράτορα κοντά στο ομώνυμο χωριό, αποτελούν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και «ανεξερεύνητα» φυσικά αξιοθέατα του νησιού.

Η διαδρομή προς τους καταρράκτες προδιαθέτει τον επισκέπτη για τη μαγεία που θα ακολουθήσει. Μέσα από ένα τοπίο πνιγμένο στα κυπαρίσσια, τις βελανιδιές και τα πλατάνια, ο ήχος του τρεχούμενου νερού γίνεται σταδιακά πιο έντονος, καθοδηγώντας τα βήματα των οδοιπόρων. Φτάνοντας στο σημείο, αντικρίζει κανείς ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς: το νερό πέφτει ορμητικά από ύψος περίπου 15 μέτρων, καταλήγοντας σε μια καταπράσινη χαράδρα που διατηρεί τη δροσιά της ακόμα και τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το όνομα του χωριού και των καταρρακτών δεν είναι τυχαίο. Λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια, οι Νύμφες του δάσους επέλεγαν αυτό το σημείο για να λουστούν στα κρυστάλλινα νερά, προστατευμένες από την πυκνή βλάστηση. Ακόμη και σήμερα, η αίσθηση της ηρεμίας και η μυστηριακή ενέργεια του χώρου κάνουν τον ταξιδιώτη να αισθάνεται πως ο χρόνος έχει σταματήσει.

καταρράκτες

Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς την περιοχή είναι η άνοιξη, όταν οι βροχές του χειμώνα έχουν ενισχύσει τη ροή του νερού και η φύση βρίσκεται στην πλήρη άνθισή της. Ωστόσο, ακόμα και το φθινόπωρο, το τοπίο παραμένει γοητευτικό, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για φωτογραφία και πικ-νικ στη σκιά των δέντρων.

Μια επίσκεψη στους καταρράκτες ολοκληρώνεται ιδανικά με μια βόλτα στο χωριό Νύμφες. Εκεί, ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί στα πέτρινα σοκάκια, να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα με βάση το κουμ-κουάτ –που καλλιεργείται εντατικά στην περιοχή– και να γνωρίσει την αυθεντική κερκυραϊκή φιλοξενία, μακριά από τα τουριστικά στερεότυπα. Είναι μια εμπειρία που αναδεικνύει την άλλη πλευρά της Κέρκυρας: την ορεινή, την παραμυθένια και την απόλυτα φυσική.

Καταρράκτες

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Free Timmy»: Ελεύθερη η φάλαινα που παγιδεύτηκε σε αβαθή στη Βαλτική

23:40TRAVEL

Καταρράκτες Νυμφών: Εκεί που η μυθολογία συναντά την κερκυραϊκή φύση

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες: Κοπάδια επιστρέφουν και φέτος στις ελληνικές θάλασσες - Ανησυχία για το καλοκαίρι

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός λεβέντης στην πίστα: Το κρητικόπουλο που έβαλε φωτιά στο κέφι - Βίντεο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, απορρίπτει το σχέδιο εγκατάστασης Tomahawk

23:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαία Πέλιννα: Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στην ακρόπολη της Φαρκαδόνας

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

23:05ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλαλούμ στην Κρήτη: Πήγε στο Φαράγγι της Σαμαριάς με ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά ήταν κλειστά

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατοικία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Tραμπ: Η Μελάνια μισεί τον χορό ΥMCA

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η επιστροφή στα φώτα της δημοσιότητας και τα γενέθλια του συζύγου της

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε: Ανακαλύπτοντας την ανυπότακτη ομορφιά της Ασή Γωνιάς

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 30°C - Πιθανή αφρικανική «εισβολή»

22:13WHAT THE FACT

Βάλτε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι - Δείτε γιατί

22:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών - Φόβοι ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε πρώην εργοστάσιο ελαστικών - Ήχησε το 112

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Χεζμπολάχ για το βίντεο «Angry Birds» που σατιρίζει τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική αφήγηση της Ουκρανής που ξυλοκοπήθηκε σε Porta Potty πάρτι στο Ντουμπάι

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών - Φόβοι ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, απορρίπτει το σχέδιο εγκατάστασης Tomahawk

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός λεβέντης στην πίστα: Το κρητικόπουλο που έβαλε φωτιά στο κέφι - Βίντεο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε δωμάτιο – Τραυματίστηκε 15χρονος

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 30°C - Πιθανή αφρικανική «εισβολή»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

22:13WHAT THE FACT

Βάλτε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι - Δείτε γιατί

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Χεζμπολάχ για το βίντεο «Angry Birds» που σατιρίζει τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ