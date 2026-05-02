Ο Τραμπ μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, απορρίπτει το σχέδιο εγκατάστασης Tomahawk

Περίπου 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες πρόκειται να εγκαταλείψουν τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο 

Δημήτρης Μάνωλης

Φωτ. Αρχείου - Πύραυλος Τόμαχοκ εκτοξεύεται από το αμερικανικό πλοίο USS Cape St. George, το 2003. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απορρίπτει και το σχέδιο εγκατάστασης πυραύλων τύπου Tomahawk στη Γερμανία, μετά την απόφαση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ανάπτυξη στη Γερμανία των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων εντός του 2026, στο πλαίσιο απόφασης που είχε ληφθεί το 2024 επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Το σχέδιο περιλάμβανε τη δημιουργία μονάδας πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, εξοπλισμένης τόσο με Tomahawk όσο και με υπερηχητικά συστήματα Dark Eagle, με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής έναντι της Ρωσίας.

Ωστόσο, η νέα αμερικανική ηγεσία φαίνεται να ανατρέπει τον σχεδιασμό. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Βερολίνου, έπειτα από δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στις ΗΠΑ για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν, κάνοντας λόγο για έλλειψη στρατηγικής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εγκατάστασης των πυραύλων ενδέχεται να δημιουργήσει κενό στην αμυντική ικανότητα της Γερμανίας. Ο ειδικός σε θέματα άμυνας Κάρλο Μασάλα προειδοποίησε ότι προκύπτει σημαντικό έλλειμμα ως προς την αποτρεπτική ισχύ απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, πολιτικές φωνές στο εσωτερικό της Γερμανίας ζητούν άμεση αντίδραση. Ο βουλευτής της CSU Τόμας Έρντλ κάλεσε την κυβέρνηση και τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσο σχέδιο δράσης και επενδύσεις σε σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί και η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων. Ο επίτροπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Bundestag, Χένινγκ Ότε, χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητικό μήνυμα για την αμυντική επάρκεια της χώρας, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την κάλυψη του κενού.

Η ένταση στις σχέσεις Ηνωμένες Πολιτείες–Γερμανία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κριτικής της κυβέρνησης Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τους συμμάχους για ανεπαρκή στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν και να επαναφέρει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

