ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, απέρριψε την Τετάρτη μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να σταματήσουν τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, απορρίπτοντας ένα ψήφισμα που θα υποχρέωνε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή έως ότου το Κογκρέσο ενέκρινε περαιτέρω ενέργειες.

Η ψηφοφορία, η οποία εγκρίθηκε με 52 ψήφους έναντι 47, σηματοδοτεί την τέταρτη φορά φέτος που η Γερουσία επιλέγει να παραχωρήσει τις πολεμικές της εξουσίες στον πρόεδρο, σε μια σύγκρουση που οι Δημοκρατικοί θεωρούν παράνομη και αδικαιολόγητη, σύμφωνα με το Associated Press. Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι θα συνεχίσουν, προς το παρόν, να εμπιστεύονται την ηγεσία του Τραμπ σε καιρό πολέμου, επικαλούμενοι τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και τις σημαντικές επιπτώσεις μιας απόσυρσης. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες είναι επίσης πρόθυμοι να δουν το τέλος της σύγκρουσης - και μπορεί να αλλάξουν γνώμη στο κοντινό μέλλον.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, το Κογκρέσο πρέπει να κηρύξει πόλεμο ή να εγκρίνει τη χρήση βίας εντός 60 ημερών από την έναρξή του — μια προθεσμία που λήγει στα τέλη αυτού του μήνα. Ο νόμος προβλέπει πιθανή παράταση της προθεσμίας αυτής κατά 30 ημέρες, αλλά οι νομοθέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν η κυβέρνηση να παρουσιάσει σύντομα ένα σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.