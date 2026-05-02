Αρχαία Πέλιννα: Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στην ακρόπολη της Φαρκαδόνας

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της Θεσσαλίας – Στερέωση των τειχών και των πύργων σε έναν χώρο με ιστορία αιώνων

  • Ολοκληρώνονται οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού τμήματος των τειχών και πύργων στην ακρόπολη της Αρχαίας Πέλιννας, στον Δήμο Φαρκαδόνας Τρικάλων.
  • Η Αρχαία Πέλιννα υπήρξε σημαντική πόλη της Θεσσαλίας με ιστορία από τους ύστερους κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, διατηρώντας στρατηγική σημασία.
  • Οι εργασίες στο μνημείο περιλαμβάνουν αποκατάσταση της δομικής συνοχής, αντιμετώπιση υγρασίας, ενίσχυση ρηγματώσεων και βελτίωση αποστράγγισης, με σεβασμό στην αυθεντικότητα του μνημείου.
  • Η αποκατάσταση συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
  • Το μνημείο θα γίνει προσβάσιμο και ασφαλές, ενισχύοντας την πολιτιστική δυναμική και τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας, προχωρεί και ολοκληρώνει τις αρχαιολογικές εργασίες στην ακρόπολη της Αρχαίας Πέλιννας, στον Δήμο Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλιννας, με τη μακραίωνη ιστορική συνέχεια και τον εξέχοντα ρόλο στην αρχαιότητα, εκτελείται ένα σύνολο εργασιών που αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού τμήματος των τειχών και των βορειοδυτικών πύργων. Η Αρχαία Πέλιννα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Αρχαίας Εστιαιώτιδας, βρίσκεται περίπου 16 χλμ. ανατολικά των Τρικάλων. Κατά τους ύστερους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε ιδιαίτερη ακμή, όταν η παλαιά πόλη μετατράπηκε σε ακρόπολη και το άστυ της επεκτάθηκε στην πεδιάδα, προστατευμένο από ισχυρό οχυρωματικό περίβολο. Η κυριαρχία των Μακεδόνων, στη Θεσσαλία, έληξε με την ήττα του Φιλίππου Ε', το 197 π.Χ. Το 191 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Αντιοχικού πολέμου, οι Αθαμάνες κατέλαβαν την Πέλιννα, ενώ στη συνέχεια η πόλη κατελήφθη από τους Ρωμαίους και περιέπεσε σε αφάνεια. Ωστόσο, η στρατηγική σημασία της θέσης διατηρήθηκε και κατά τη βυζαντινή περίοδο, όταν στην ακρόπολη αναπτύχθηκε ο οικισμός «Γαρδίκιον», με συνεχή κατοίκηση έως τα πρώιμα οθωμανικά χρόνια.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Τα τείχη της Αρχαίας Πέλιννας συγκροτούν ένα από τα σημαντικότερα αρχαία οχυρωματικά έργα της Θεσσαλίας. Η ακρόπολή της αποτελεί ένα μνημειακό συγκρότημα, ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, για ολόκληρη τη Θεσσαλία, με εξαιρετικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία χρονολογούνται, κυρίως, στην ελληνιστική περίοδο. Με τις επεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, βάσει των εγκεκριμένων μελετών, διασφαλίζεται η προστασία και η αποκατάσταση του μνημείου, με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα και τη διαχρονικότητά του. Στόχος μας είναι, παράλληλα, με τα έργα που εκτελούνται στο μνημείο, αποτυπώνοντας τη μακραίωνη ιστορική συνέχειά του, να ενισχύσουμε όχι μόνο τη σπουδαία πολιτιστική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής αλλά και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Δημιουργείται, με ήπιες και απολύτως συμβατές επεμβάσεις, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, προσβάσιμος και ασφαλής, που ενισχύει την πολιτιστική δυναμική της Θεσσαλίας, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέες οικονομικές δραστηριότητες, σε ολόκληρη την περιοχή».

Η ακρόπολη, κτισμένη σε φυσικά οχυρή θέση, περιβάλλεται από τείχος τραπεζιόσχημης κάτοψης, στις δυτικές, νότιες και ανατολικές πλευρές. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το βόρειο άκρο της δυτικής πλευράς, όπου διαμορφώνεται ισχυρός προμαχώνας, με δύο πύργους και μεσοπύργιο διάστημα. Το κεντρικό τμήμα του δυτικού τείχους είναι αρχαίας κατασκευής, με εκτεταμένες μεσαιωνικές επεμβάσεις, γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένη και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση.

Στόχος του προγράμματος των εργασιών που εκτελούνται είναι η αποκατάσταση της δομικής συνοχής των καταλοίπων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας και των δυναμικών φορτίων και της έδρασης, καθώς και η διατήρηση όλων των ιστορικών φάσεων του μνημείου. Προβλέπονται εργασίες στερέωσης της λιθοδομής, ενίσχυσης των ρηγματώσεων, μερικής αναστήλωσης σε τμήματα που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμορροπίας, βελτίωσης της αποστράγγισης, καθώς και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

