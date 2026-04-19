Αναβιώνει το «Κυκλώπειο» μεγαλείο στη Βοιωτία: Η στρατηγική ανάδειξη της Ακρόπολης του Γλα

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύει το επιβλητικό διοικητικό κέντρο της Κωπαΐδας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γενική άποψη της Νότιας Πύλης και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής, πριν και μετά τις εργασίες αναστήλωσης
  • Το Υπουργείοιτισμού ολοκλήρωσε την αποκατάσταση της Νότιας Πύλης και τμήματος του κυκλώπειου τείχους της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα στη Βοιωτία, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.
  • Η ακρόπολη του Γλα, σημαντικό διοικητικό και οικονομοτεχνικό κέντρο του 13ου αιώνα π.Χ., απέκτησε μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και ασφάλεια μέσω της αποκατάστασης και της ανάδειξης του μνημείου.
  • Το έργο βασίστηκε σε εξειδικευμένες μελέτες και περιλάμβανε τη στατική αποτίμηση, στερέωση και αναστήλωση με συμβατά υλικά, καθώς και ανασκαφική έρευνα για την κατανόηση της κυκλώπειας τοιχοδομίας.
  • Οι εργασίες αποψίλωσης βελτίωσαν την αναγνωσιμότητα του μνημείου και του περιβάλλοντος τοπίου, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών και την ανάδειξη της γεωμορφολογίας της περιοχής.
  • Στόχος του Υπουργείου είναι η σταδιακή μετατροπή της ακρόπολης σε λειτουργικό και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ισάξιο με τα μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα της Πελοποννήσου.
Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την προστασία και ανάδειξη της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, στη Βοιωτία. Το έργο που υλοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αφορά στην αποκατάσταση της Νότιας Πύλης και τμήματος του κυκλώπειου τείχους της ακρόπολης, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την ανάδειξη του μνημείου. Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα, δεσπόζουσα στον βορειοανατολικό μυχό της Κωπαΐδας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και εκτενέστερα οχυρωμένα συγκροτήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η στρατηγική της θέση, με απεριόριστη εποπτεία της πεδιάδας και εγγύτητα στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, συνέβαλε στην ανάπτυξή της, κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., ως ισχυρού διοικητικού και οικονομοτεχνικού κέντρου, συνδεδεμένου με τα μεγάλης κλίμακας αποστραγγιστικά έργα της περιοχής.

Νότια Πύλη, πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης (2022-2025)Υπουργείο Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Τα έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα ξεκίνησαν το 2022, με πόρους 2.500.000 ευρώ που αντλήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάσσονται στον ευρύτερο σχέδιο για την επανασύνδεση της μυκηναϊκής ακρόπολης με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο της Κωπαΐδας και την ανάδειξη του μνημείου ως ενιαίου, λειτουργικού και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, ανασυνθέτοντας την ιστορική του ταυτότητα. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της Νότιας Πύλης και τμήματος του κυκλώπειου τείχους της ακρόπολης του Γλα αποτελεί έργο υψηλής επιστημονικής και τεχνικής αξίας. Το μνημείο, μοναδικό ως προς την κλίμακα και τον χαρακτήρα του, αποκτά τώρα μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και ανάδειξής του. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν από το έργο αυτό αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη, συνολικά για τη διαχείριση και αποκατάσταση της μυκηναϊκής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι η σταδιακή και συστηματική ανάδειξη της ακρόπολης του Γλα, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και κατανοητό στο κοινό καθώς είναι ένα μνημείο εφάμιλλο των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων της Πελοποννήσου».

Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης, πριν και μετά την καθ’ ύψος συμπλήρωση(2025).Υπουργείο Πολιτισμού

Η εκτέλεση του έργου βασίστηκε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συστηματική τεκμηρίωση και διαχείριση του διάσπαρτου δομικού υλικού, τη στατική αποτίμηση και τη στερέωση της κατασκευής, καθώς και την αναστήλωση της πύλης και των γειτονικών τμημάτων του τείχους, με τη χρήση συμβατών και τεκμηριωμένων υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λεπτομερή διερεύνηση της κυκλώπειας τοιχοδομίας, καθώς και στην ανασκαφική έρευνα της θεμελίωσης και του πυρήνα του τείχους, στοιχεία που συνέβαλαν ουσιαστικά τόσο στην κατανόηση του μνημείου όσο και στην επιτυχή υλοποίηση των επεμβάσεων. Παράλληλα, εκτεταμένες εργασίες αποψίλωσης αποκατέστησαν την αναγνωσιμότητα του μνημείου και του περιβάλλοντος τοπίου, επιτρέποντας την ανάδειξη της γεωμορφολογίας της νησίδας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2022, 2025)Υπουργείο Πολιτισμού

