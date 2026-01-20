Ρόδος: Η άγνωστη «Περβόλα» αποκαλύπτεται – Έργο €4,5 εκατ. για την ανάδειξη της Ρωμαϊκής Οδού

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναβιώνει το μνημειώδες Τετράπυλο και τη διαδρομή Cardo-Decumanus, παραδίδοντας το καλοκαίρι του 2026 έναν πλήρως προσβάσιμο αρχαιολογικό χώρο 17 στρεμμάτων

Newsbomb

Ρόδος: Η άγνωστη «Περβόλα» αποκαλύπτεται – Έργο €4,5 εκατ. για την ανάδειξη της Ρωμαϊκής Οδού
Ο χώρος της Περιβόλας. Υφιστάμενη κατάσταση
Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης της ρωμαϊκής οδού Cardo και σε προτάσεις για την ασφαλή περιήγηση, μέσω της οδού Decumanus και στο ρωμαϊκό Τετράπυλο, στον αρχαιολογικό χώρο της «Περβόλας», στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο αφορά στη στερέωση και ανάδειξη επιμέρους στοιχείων του μνημειακού συνόλου και την ανάταξη επιλεγμένων διάσπαρτων μελών. Οι επεμβάσεις ακολουθούν το εγκεκριμένο Masterplan για τη συντήρηση, διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαμορφώνει και αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά μη αναδεδειγμένο, μέχρι σήμερα, αρχαιολογικό χώρο της «Περβόλας».

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ο αρχαιολογικός χώρος της "Περβόλας" τεκμηριώνει την ιστορία της Ρόδου, στη μεγάλη διαχρονία της, καθώς συνιστούσε νευραλγικό σημείο της αρχαίας πόλης, οργανικά συνδεδεμένος με το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και εν χρήσει στην περίοδο της Ιταλοκρατίας. Η αρχαιολογική αξία του μνημειακού αυτού συνόλου δεν είχε, μέχρι σήμερα, αναδειχθεί. Η πολλαπλώς βοηθητική χρήση του χώρου -εκεί φυλάσσονταν τα πολυάριθμα διάσπαρτα αρχαία ταφικά και αρχιτεκτονικά μέλη που έφεραν στο φως οι ανασκαφές των τελευταίων, τουλάχιστον, 80 ετών στη πόλη της Ρόδου, και όχι μόνον- δεν επέτρεψε την αποκατάστασή του ούτε την ανάδειξη της συνολικής εικόνας του. Στο συγκεκριμένο μνημειακό σύνολο διασώζονται τμήματα των νεωρίων του πολεμικού λιμένα της αρχαίας Ρόδου, η πλακόστρωτη ρωμαϊκή πομπική οδός Cardo, με στοές και καταστήματα, που κατέληγε στο μνημειώδες Τετράπυλο. Οι επεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού σέβεται τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο στόχος του είναι να αναδείξει τα υφιστάμενα αρχαιολογικά κατάλοιπα, μέσω χαρακτηριστικών εκθεμάτων, που συνδέονται με την αρχική λειτουργία των μνημείων, τα οποία με τη σειρά τους εκπροσωπούν σημαντικές περιόδους της αρχαίας πόλης: Από τα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια έως την εποχή της Ιπποτοκρατίας. Θέλουμε αυτός ο αρχαιολογικός χώρος να αποδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες του νησιού, λειτουργικά ενοποιημένος με το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αποκατεστημένος και προσβάσιμος σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα».

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η «Περβόλα», η οποία συγκροτεί μια υπαίθρια έκταση εντός των μεσαιωνικών τειχών, πλησίον του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, απαρτίζεται από τέσσερα φυσικά πλατώματα, συνολικής έκτασης δεκαεπτά στρεμμάτων. Στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται τα αρχαία νεώρια του «Μικρού Λιμένος», του πολεμικού λιμανιού της αρχαίας Ρόδου, το σημερινό Μανδράκι. Κατά τον 4ο αι. π.Χ. τα νεώρια φαίνεται να είχαν αχρηστευθεί, είτε από προσχώσεις είτε από τους μεγάλους σεισμούς που συγκλόνισαν την Ρόδο (227 π.Χ.). Στα ελληνιστικά κατάλοιπα των νεωρίων της αρχαίας πόλης της Ρόδου κατασκευάστηκε η ρωμαϊκή πομπική οδός Cardo, με στοές και καταστήματα που οδηγούσε σε μνημειώδες ρωμαϊκό Τετράπυλο (2ος αι. μ.Χ.) στη συμβολή των οδών Cardo και Decumanus. Η επέμβαση αυτή σηματοδοτεί το «άνοιγμα» της ρωμαϊκής πόλης προς το Μανδράκι. Στην κεντρική ζώνη της πόλης, όπου βρισκόταν η αρχαία Αγορά, το «Δείγμα» και το «Διονύσιον», διαπιστώνονται οι περισσότερες επεμβάσεις, μνημειακής διαμόρφωσης, παράλληλα με τους κεντρικούς άξονες Cardo και Decumanus, σύμφωνα με ρωμαϊκά πρότυπα. Στην περιοχή σώζονται κατά χώραν τα λείψανα των πλακόστρωτων δρόμων (Cardo - Decumanus).

Το Τετράπυλο αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές της περιόδου της Ιταλοκρατίας (1925-1928). Κατά την ίδια περίοδο ήλθε στο φως και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Piossasco του τέλους του 15ου αι., κτισμένη στη θέση που βρισκόταν ο Ναός του Διονύσου, γνωστός από τις αρχαίες πηγές.

Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ο χώρος ονομάστηκε «Περβόλα» και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη αρχαιοτήτων, με περισσότερα από 15.000 ευρήματα από τις ανασκαφές, στη Ρόδο. Το 1940 οι ανασκαφές επαναλήφθηκαν και αποκαλύφθηκαν σημαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα που ανήκαν σε ένα ρωμαϊκό οικοδόμημα. Για την ιταλική διοίκηση, η ανακάλυψη του Τετραπύλου προσέφερε ένα πολύ σημαντικό συμβολικό παράδειγμα του ρωμαϊκού παρελθόντος της πόλης. Κατά την ίδια ανασκαφική περίοδο ήρθαν στο φως τα λείψανα των ελληνιστικών νεωρίων, από τα οποία είναι ακόμη ορατές οι κτιστές επικλινείς κρηπίδες (ράμπες) ανέλκυσης και καθέλκυσης των σκαφών, καθώς και λείψανα των νεωσοίκων.

Αντικείμενο του έργου στερέωσης και αποκατάστασης είναι να αρθούν δομικά, οικοδομικά και αισθητικά προβλήματα στο μνημειακό σύνολο με ήπιες επεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης με στόχο:

α) να αναδειχθούν τα κατάλοιπα της οδού Cardo και των κιονοστοιχιών της, ως μέρος του μνημειακού συνόλου του ρωμαϊκού Τετραπύλου,

β) να αναβαθμιστεί αισθητικά ο χώρος και να ενταχθεί στην ευρύτερη περιήγηση του αρχαιολογικού πάρκου,

γ) να αναδειχθεί η αρχαιολογική αξία της «Περβόλας»,

δ) να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα του χώρου,

ε) να αποδοθεί στο κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Δίνει 82 δισ. σε μετρητά για την αγορά της Warner Bros – «Ναι» από το διοικητικό συμβούλιο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα: Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης

15:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Στον Άρειο Πάγο η συζήτηση για μείωση ποινών - «Η απώλεια και οι πληγές παραμένουν»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

15:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον 2ο γύρο του Australian Open - Ο επόμενος αντίπαλος

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πώς τις τοποθετούμε στις ρόδες του αυτοκινήτου ενόψει κακοκαιρίας

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών έως 30% - Οι βασικές αλλαγές και παραδείγματα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Καμτσάτκα: Ρεκόρ 30ετίας - Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

14:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προθέρμανση αυτοκινήτου τον χειμώνα: Μύθος ή αναγκαιότητα για τον κινητήρα;

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Ένας χρόνος Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Τα 25 πράγματα που άλλαξε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Κατζ σε Τουρκία: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει τη σταθερότητα σε Γάζα, Συρία, Αιγαίο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγίες και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξουμε

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βγήκε από τη ΜΕΘ η νεαρή γιατρός με τη μηνιγγίτιδα - Συνεχίζει να νοσηλεύεται

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Στα «λευκά» η Πάρνηθα - Πότε «χτυπά» η κακοκαιρία την Αττική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 41 οι νεκροί - Ψάχνουν κάτω από τα συντρίμμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις επόμενες 36 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική, σύσκεψη στην

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο κατά της Ρωσίας» - Τι είπε για Γροιλανδία, Ρούμπιο και... «Νονό»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βαρύ κλίμα στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα: Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

13:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού: Είχε γλιτώσει από απόπειρα και πριν 6 μήνες ο σκληρός Αλβανός ποινικός -Η απόδραση από την Κέρκυρα και το κελί με «αστυνομική προστασία»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πώς τις τοποθετούμε στις ρόδες του αυτοκινήτου ενόψει κακοκαιρίας

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Καμτσάτκα: Ρεκόρ 30ετίας - Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ