Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον στα δικαστήρια»

Διαθέτει συγκεκριμένες «δικλείδες ασφαλείας» που τον βοηθούν να μην επηρεάζεται από τις κακεντρεχείς κριτικές.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για όσους εξαπολύουν υβριστικά σχόλια για το πρόσωπό του. Ο stand-up comedian σε δηλώσεις του εξήγησε ότι μία φορά τον χρόνο στρέφεται νομικά κατά κάποιου που θα τον προσβάλλει. Αν και οι κακεντρεχείς κριτικές δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο, δεν πτοείται.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μία φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου λέει “ψόφα” και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που τις ακολουθώ και συνεχίζω».

Συνεχίζοντας, ο stand-up comedian τόνισε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει τα όνειρά του, παρά τις αμφιβολίες και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στην αρχή, ακόμη και από το οικογενειακό του περιβάλλον. «Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σκεφτώ να τα παρατήσω. Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου: “Τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να κάνεις τώρα, μπλέκεις, εκεί…”. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής», σημείωσε.