Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

Τι θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες στη σειρά του ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Ο Λεωνίδας πεθαίνει μετά από βαριά τραυματισμό, προκαλώντας την κατάρρευση πατέρα Νικόλαου και τηνσχεσή του για εκδίκηση.
  • Ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή και σχεδιάζει σκοτεινές κινήσεις με τη βοήθεια του Βεργάδη.
  • Η κηδεία του Λεωνίδα διακόπτεται από τους πατέρες Δαμιανό και Ιάκωβο, που απαιτούν την αφαίρεση του ράσου από τον Νικόλαο, προκαλώντας δημόσιο εξευτελισμό.
  • Η Χλόη συμπαραστέκεται στον Νικόλαο ενώ παράλληλα αποκαλύπτονται σκοτεινές διασυνδέσεις του Αντρέα, που οδηγούν στη ρήξη του με τη Χριστίνα.
  • Η Ελένη φεύγει από το Δρομοκαΐτειο μαζί με τον Περικλή και επιστρέφει στη Στέρνα, ενώ η Άννα αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι της.
Όσο πλησιάζει στο μεγάλο φινάλε, η σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας» δεν θα σταματήσει να καθηλώνει με τις εξελίξεις της.

Η Στέρνα βράζει μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Σωτήρη μέσα στη χωροφυλακή και ο φόβος απλώνεται παντού. Ο Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει την τάξη, ενώ ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να φανατίσει τον κόσμο και να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τον εαυτό του, εφευρίσκοντας έναν νέο αποδιοπομπαίο τράγο. Την ίδια ώρα, ο πατήρ Νικόλαος αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ η Χλόη και ο Λεωνίδας ανησυχούν πως το παρελθόν του τελευταίου θα γίνει όπλο στα λάθος χέρια. Και ενώ η Θάλεια ετοιμάζεται να φέρει την Κική ενώπιον του Νικηφόρου, ώστε να ξεσκεπάσουν τον Παύλο, εκείνος προκαλεί μια εκρηκτική σύγκρουση που θα αφήσει τη Στέρνα συγκλονισμένη.

Ο Νικόλαος, με τη βοήθεια της Χλόης, μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή παριστάνοντας τον συντετριμμένο, ενώ ο Βεργάδης σπεύδει να τον υπερασπιστεί. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στη Χριστίνα το αληθινό πρόσωπο του Αντρέα και τις σκοτεινές του διασυνδέσεις, ενώ στο Δρομοκαΐτειο ο Ηλίας λέει στην Ελένη μια απρόσμενη εξέλιξη, που αφορά τη σχέση της με τον Περικλή. Στο σπίτι του Κυριάκου, η Κική παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον γιο της, την ώρα που ο Νικηφόρος καλείται να κινηθεί άμεσα εναντίον του Παύλου. Όταν ο Λεωνίδας χάνει τη μάχη για τη ζωή, ο Νικόλαος καταρρέει και φτάνει στα άκρα, ορκιζόμενος εκδίκηση. Λίγο αργότερα όμως, μια απόφαση της Μητρόπολης ανατρέπει τα πάντα και τον φέρνει αντιμέτωπο όχι μόνο με την απώλεια… αλλά και με την ίδια του την πίστη.

Ο Νικόλαος είναι ράκος μετά το θάνατο του Λεωνίδα και η Χλόη του συμπαραστέκεται, ενώ παράλληλα ο Παύλος κάνει σκοτεινά σχέδια με τον Βεργάδη. Ο Αντρέας ομολογεί όλη την αλήθεια για τη δουλειά του στην Χριστίνα και εκείνη τον διώχνει. Η Ελένη φεύγει από το Δρομοκαΐτειο μαζί με τον Περικλή και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Στέρνα κάνοντας έκπληξη στην οικογένειά της, την ίδια στιγμή που η Άννα αποφασίζει να γυρίσει κι εκείνη στο σπίτι της. Η κηδεία του πατέρα του Νικόλαου επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον ίδιο.

Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων. Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

18:38WHAT THE FACT

Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Φορτηγό χωρίς οδηγό παρέδωσε εμπορικό φορτίο (βίντεο)

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:00TRAVEL

Πάρος: Ο υγροβιότοπος της Σάντα Μαρίας «ζωντανεύει» ξανά με δράσεις εθελοντισμού

17:51LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: «Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι στρατηγοί Kurilla και Poppas στις Θερμοπύλες - Το Thermopylae Forum αποκτά διεθνή βαρύτητα

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδι εντυπώσεων ΗΠΑ και Ιράν: «Φιμωμένος» με… Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ σε πινακίδα στην Τεχεράνη, πολεμικές προετοιμασίες από Αμερικανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ