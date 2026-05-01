Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

Όσο πλησιάζει στο μεγάλο φινάλε, η σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας» δεν θα σταματήσει να καθηλώνει με τις εξελίξεις της.

Η Στέρνα βράζει μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Σωτήρη μέσα στη χωροφυλακή και ο φόβος απλώνεται παντού. Ο Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει την τάξη, ενώ ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να φανατίσει τον κόσμο και να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τον εαυτό του, εφευρίσκοντας έναν νέο αποδιοπομπαίο τράγο. Την ίδια ώρα, ο πατήρ Νικόλαος αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ η Χλόη και ο Λεωνίδας ανησυχούν πως το παρελθόν του τελευταίου θα γίνει όπλο στα λάθος χέρια. Και ενώ η Θάλεια ετοιμάζεται να φέρει την Κική ενώπιον του Νικηφόρου, ώστε να ξεσκεπάσουν τον Παύλο, εκείνος προκαλεί μια εκρηκτική σύγκρουση που θα αφήσει τη Στέρνα συγκλονισμένη.

Ο Νικόλαος, με τη βοήθεια της Χλόης, μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή παριστάνοντας τον συντετριμμένο, ενώ ο Βεργάδης σπεύδει να τον υπερασπιστεί. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στη Χριστίνα το αληθινό πρόσωπο του Αντρέα και τις σκοτεινές του διασυνδέσεις, ενώ στο Δρομοκαΐτειο ο Ηλίας λέει στην Ελένη μια απρόσμενη εξέλιξη, που αφορά τη σχέση της με τον Περικλή. Στο σπίτι του Κυριάκου, η Κική παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον γιο της, την ώρα που ο Νικηφόρος καλείται να κινηθεί άμεσα εναντίον του Παύλου. Όταν ο Λεωνίδας χάνει τη μάχη για τη ζωή, ο Νικόλαος καταρρέει και φτάνει στα άκρα, ορκιζόμενος εκδίκηση. Λίγο αργότερα όμως, μια απόφαση της Μητρόπολης ανατρέπει τα πάντα και τον φέρνει αντιμέτωπο όχι μόνο με την απώλεια… αλλά και με την ίδια του την πίστη.

Ο Νικόλαος είναι ράκος μετά το θάνατο του Λεωνίδα και η Χλόη του συμπαραστέκεται, ενώ παράλληλα ο Παύλος κάνει σκοτεινά σχέδια με τον Βεργάδη. Ο Αντρέας ομολογεί όλη την αλήθεια για τη δουλειά του στην Χριστίνα και εκείνη τον διώχνει. Η Ελένη φεύγει από το Δρομοκαΐτειο μαζί με τον Περικλή και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Στέρνα κάνοντας έκπληξη στην οικογένειά της, την ίδια στιγμή που η Άννα αποφασίζει να γυρίσει κι εκείνη στο σπίτι της. Η κηδεία του πατέρα του Νικόλαου επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον ίδιο.

Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων. Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του.