Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

Μαγνήτισε τα βλέμματα η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, Δανάη σε γνωστό κλαμπ της Μυκόνου, όπου εμφανίζεται.

Όπως ανέφερε το Mykonos Live Tv, η 22χρονη τραγουδίστρια θα συμμετέχει σε show του «Lío Mykonos», το cabaret club των σταρ και από την πρώτη εμφάνισή της έχει κλέψει την παράσταση με την εκρηκτική και σέξι παρουσία της.

Η Δανάη Λιβιεράτου είναι η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που συμμετέχει σε show του Lio.

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