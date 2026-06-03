Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό AKTOR για τον πρώτο τελικό της GBL (3/6, 21:00).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί στην αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, ο έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Ντιλικίνα, ενώ συμπεριέλαβε στη λίστα τον Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:

Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς