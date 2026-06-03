Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός
Την εξάδα ξένων του για τον πρώτο τελικό της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα και Ντόντα Χολ.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό AKTOR για τον πρώτο τελικό της GBL (3/6, 21:00).
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί στην αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους».
Συγκεκριμένα, ο έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Ντιλικίνα, ενώ συμπεριέλαβε στη λίστα τον Κόρι Τζόσεφ.
Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:
Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις
19:16 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύρος: Σύλληψη 44χρονου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
18:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΝΒΑ: Φαβορί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μαϊάμι Χιτ!
18:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL
16:17 ∙ WHAT THE FACT
Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
08:23 ∙ TRAVEL
TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο
14:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ