«Τρέχει» ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο

Αφορά θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου

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«Τρέχει» ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 4.747 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ σε δημόσιους φορείς.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 3 Ιουνίου 2026, ώρα 08:00, έως 17 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00.
  • Οι κωδικοί τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων είναι προσυμπληρωμένοι στην αίτηση, βάσει των στοιχείων του πρώτου σταδίου.
  • Δεν απαιτείται καταβολή παράβολου για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
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'Αρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση και τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Σημειώνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ώρα 14:00.

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

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