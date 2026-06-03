«Τρέχει» ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο

Snapshot Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 4.747 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ σε δημόσιους φορείς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 3 Ιουνίου 2026, ώρα 08:00, έως 17 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00.

Οι κωδικοί τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων είναι προσυμπληρωμένοι στην αίτηση, βάσει των στοιχείων του πρώτου σταδίου.

Δεν απαιτείται καταβολή παράβολου για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Snapshot powered by AI

'Αρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση και τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Σημειώνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ώρα 14:00.

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

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