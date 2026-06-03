Σκληρά πλάνα: Έφηβη χάνει το πόδι της από νέα επίθεση καρχαρία μέσα σε 24 ώρες στη Βραζιλία

Snapshot Μία 19χρονη στη Βραζιλία ακρωτηριάστηκε στο πόδι από επίθεση καρχαρία τίγρη, λίγες ώρες μετά από παρόμοιο περιστατικό με 11χρονο στην ίδια περιοχή.

Και τα δύο θύματα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο ίδιο νοσοκομείο, μετά από σοβαρούς τραυματισμούς.

Η γρήγορη παρέμβαση ενός γιατρού εκτός υπηρεσίας που έδεσε τουρνικέ στη νεαρή πιθανώς έσωσε τη ζωή της.

Η πολιτεία Περναμπούκο έχει καταγράψει 84 επιθέσεις καρχαριών από το 1992, με τέσσερις μόνο φέτος, συμπεριλαμβανομένου ενός θανάτου 13χρονου.

Τα περιστατικά συμβαίνουν σε παραλίες πολύ κοντά η μία στην άλλη, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των λουομένων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μία 19χρονη ακρωτηριάστηκε από επίθεση καρχαρία - τίγρη τη δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο, και σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από το σημείο, όπου ένας 11χρονος έχασε το πόδι του επίσης από δάγκωμα, στη Βραζιλία.

Πλάνα από τη διάσωση της νεαρής, δείχνουν τη Μαρσέλα Βιτόρια ντε Λίμα Σάντος, να σύρεται στην ακτή από ναυαγοσώστη και περαστικούς μετά τον ακρωτηριασμό της, σε μία ανησυχητική επανάληψη του σκηνικού που εκτυλίχθηκε μία ημέρα νωρίτερα σε κοντινή παραλία με θύμα έναν 11χρονο.

A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi mordida por um tubarão na tarde desta segunda-teira (1), em boa Viagem, na Zona sul do Recite.



Ela estava na praia com parentes e amigos quando sofreu o ataque. pic.twitter.com/xbHFID3xGV — Zipix Entretenimento (@SiteZipix) June 2, 2026

Μόλις έφτασε στην ακτή, ένας γιατρός εκτός υπηρεσίας έσπευσε στο πλευρό της και έδεσε ένα τουρνικέ για να σταματήσει την αιμορραγία προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σε μία κίνηση που σύμφωνα με τους γιατρούς της έσωσε τη ζωή. Το πόδι της ακρωτηριάστηκε από τον μηρό.

???⚠️ Momentos de angustia en Brasil. Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 años, sufrió la amputación de una de sus piernas tras ser atacada por un tiburón en la playa de Boa Viagem, en Pernambuco.#Brasil #Pernambuco #Tiburón #BoaViagem #Recife #ÚltimoMomento #Noticias #News pic.twitter.com/uBBlBMI477 — MCN Comunicación Global (@MCNComGlobal) June 2, 2026

Ο ξάδερφος της νεαρής είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό: «Μπήκα στο νερό γιατί παρασύρθηκε λίγο πιο μακριά, χάνοντας δυνάμεις».

«Την άρπαξα από το μπράτσο και την έφερα πίσω, τραβώντας την, κολυμπώντας προς την ακτή, και οι άνθρωποι ήρθαν και με βοήθησαν. Τραυματίστηκε πολύ άσχημα. Είχε ήδη χάσει το πόδι της».

Η έφηβη νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο 11χρονος Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλεζ μια μέρα νωρίτερα μετά από επίθεση στην παραλία Piedade — μόλις 10 λεπτά κάτω από την παραλία Boa Viagem όπου έλαβε χώρα το δεύτερο μακελειό.

Έχασε το αριστερό του πόδι και υπέστη σοβαρά τραύματα στο αριστερό του χέρι, το ισχίο και το πόδι του στη βάναυση συνάντηση με έναν ταυροκαρχαρία, δήλωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την Κρατική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Περιστατικών Καρχαριών (CEMIT), η επίθεση της Δευτέρας ήταν το 84ο καταγεγραμμένο περιστατικό καρχαρία στο Περναμπούκο από τότε που ξεκίνησε η παρακολούθηση το 1992.

Ήταν επίσης η τέταρτη συνάντηση καρχαρία στην πολιτεία φέτος, συμπεριλαμβανομένου ενός 13χρονου αγοριού που σκοτώθηκε από καρχαρία στην παραλία Del Chifre στην Ολίντα.