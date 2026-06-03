Μπραντ Πιτ: Έμεινε άναυδος με τον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου – Βίντεο

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στη Νήσο του Μαν για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας που αφορά τον αγώνα μοτοσυκλετών ΤΤ.

Έμεινε έκπληκτος από τις μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσονται στον αγώνα, ο οποίος θεωρείται ο πιο επικίνδυνος στον κόσμο.

Παρακολούθησε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς μαζί με άλλους θεατές, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ο αγώνας διεξάγεται σε δημόσιους δρόμους μήκους 60 χιλιομέτρων στη διαδρομή Mountain Course.

Περισσότεροι από 270 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην ιστορία του Isle of Man TT, καθιστώντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο. Snapshot powered by AI

Εντελώς έκπληκτος με τις μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσονται στον αγώνα μοτοσυκλετών ΤΤ στη Νήσο του Μαν εμφανίστηκε ο Μπραντ Πιτ. Ο ηθοποιός βρίσκεται στην περιοχή για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του που αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα, ο οποίος θεωρείται ο πιο επικίνδυνος στον κόσμο.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ προσγειώθηκε στο νησί με ιδιωτικό τζετ και παρακολούθησε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Ο Μπραντ εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο Instagram ξαπλωμένος σε έναν τοίχο, μαζί με άλλους θεατές που παρακολουθούσαν την πίστα.

Ο αγώνας διεξάγεται σε κλειστούς δημόσιους δρόμους κατά μήκος της διαδρομής Mountain Course, σε μήκος 60 χιλιομέτρων Το Isle of Man TT θεωρείται ευρέως ως η πιο επικίνδυνη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, καθώς στην διάρκεια της ιστορίας του έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 270 άνθρωποι.

https://www.instagram.com/reel/DZFz89vz9Zg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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