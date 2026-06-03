Χανιά: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης – Τούμπαρε το ένα
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι στην οδό Γιαμπουδάκη
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- Στο κέντρο των Χανίων, στην οδό Γιαμπουδάκη, σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων το απόγευμα της Τετάρτης.
- Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα ανατράπηκε.
- Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
- Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.
- Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κέντρο της πόλης των Χανίων.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην οδό Γιαμπουδάκη.
Όπως αναφέρει το zarpanews,gr στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, για λόγους που διερευνώνται από την Τροχαία, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργούν οι Αρχές.
Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
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