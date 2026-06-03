Νετανιάχου: Τακτικές οι δαιφωνίες με τον Τραμπ, συμφωνούμε στα κύρια ζητήματα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποβάθμισε τις διαφορές του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Δημήτρης Μάνωλης

Νετανιάχου: Τακτικές οι δαιφωνίες με τον Τραμπ, συμφωνούμε στα κύρια ζητήματα
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η απόφαση για μια ενδεχόμενη πλήρη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Οποιαδήποτε επιστροφή σε πλήρους κλίμακας στρατιωτική δράση κατά του Ιράν αποτελεί απόφαση του προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

«Συμφωνούμε με τον Τραμπ στα κύρια ζητήματα, αλλά μερικές φορές υπάρχουν τακτικές διαφωνίες»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχουν «τακτικές διαφωνίες», αλλά συμφωνούν σε βασικό στρατηγικό επίπεδο. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι, παρότι υπάρχουν επιμέρους διαφορές στη διαχείριση της κρίσης, ΗΠΑ και Ισραήλ κινούνται προς τον ίδιο στρατηγικό στόχο, με φόντο τα δημοσιεύματα που φέρουν τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τελ Αβίβ να δοκιμάζονται από διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου εκτίμησε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικών πολιτικών ανακατατάξεων, χωρίς όμως να προβεί σε πρόβλεψη χρονισμού.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ γι' αυτόν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε με συμφιλιωτικό τόνο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και να τονίσει ότι οι δύο μπορούν «να διαφωνούν το πρωί και να έχουν κοινή δράση το απόγευμα». Ο Νετανιάχου επανέλαβε στη συνέχεια ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Νετανιάχου μιλάει με τον Τραμπ «κάθε δύο ημέρες»

Ο Νετανιάχου είπε ότι μιλάει με τον Τραμπ «μία φορά κάθε δύο ημέρες».

Είπε ότι οι δύο ηγέτες «έχουν κοινούς στόχους... θέλουμε να τους επιτύχουμε».

Αλλά όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

«Το τηλεφώνημα με τον Τραμπ; Δεν υπάρχει κρίση»

«Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες των συνομιλιών μας. Αν νομίζετε ότι πρόκειται για κρίση, θα έπρεπε να ήσασταν παρόντες σε άλλες συνομιλίες», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξή του στο CNBC , απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το «υβριστικό τηλεφώνημα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά το οποίο ο Τραμπ φέρεται να του είπε ότι ήταν «εντελώς τρελός». Με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου πρόσθεσε, «πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνούμε στα κύρια πράγματα».

«Αναπτύσσουμε εναλλακτικές λύσεις αντί των Στενών του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι οντότητες που βασίζονται στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ήδη «αναπτύσσουν εναλλακτικές οδούς» που θα καλύψουν το έλλειμμα ενεργειακού εφοδιασμού που προκλήθηκε από το κλείσιμο της βασικής πλωτής οδού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτό συμβαίνει τώρα. Όχι, πρόκειται να συμβεί, συμβαίνει ήδη τώρα», είπε.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου περνούσε από το στενό πριν από τον πόλεμο. Αλλά ο Νετανιάχου επέμεινε ότι «μπορείτε να το αναπληρώσετε» μέσω άλλων οδών.

Ο Νετανιάχου επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια να πολεμήσουν τους βαρβάρους»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έχουν επικρίνει τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ. «Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες κολακεύουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι επαίσχυντος», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC .
«Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν και να πάρουν τη σωστή πλευρά, αυτήν που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

19:18LIFESTYLE

Έχω Παιδιά: Τέλος η σειρά του MEGA - Το συγκινητικό αντίο της Οικονομάκου

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Τραμπ: «Έχουμε διαφωνίες όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο

19:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Σύλληψη 44χρονου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το φυτοπλαγκτόν επέστρεψε στον Θερμαϊκό – Αντιαισθητική η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο

19:03ΥΓΕΙΑ

Η ασπιρίνη «ξεσκεπάζει» τον σιωπηλό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, προκαλώντας αιμορραγία

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

18:40LIFESTYLE

Στη Μύκονο ο Michael Jordan: Δείτε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του μπασκετμπολίστα στο νησί

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Φαβορί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μαϊάμι Χιτ!

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Αυστρία νίκησε τη Γερμανία και εξασφάλισε μη μόνιμη έδρα για το 2027/8

18:31ΕΛΛΑΔΑ

«Τρέχει» ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ταχύτερα οι επενδύσεις στην ενέργεια χάρη στην πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

18:21LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Έμεινε άναυδος με τον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου – Βίντεο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου» - Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

18:40LIFESTYLE

Στη Μύκονο ο Michael Jordan: Δείτε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του μπασκετμπολίστα στο νησί

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Καθαρές οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - «Άξιζες να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» είπε ο Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

13:23LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο θρυλικός «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και η «χρυσή» πορεία σε θέατρο και σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ