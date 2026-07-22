Νιγηρία: Ένοπλη συμμορία απήγαγε και κρατά ομήρους περισσότερους από 40 ανθρώπους
Οι όμηροι παραμένουν στα χέρια των δραστών.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Περισσότεροι από σαράντα άνθρωποι απήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη βορειοδυτική Νιγηρία από ένοπλη συμμορία.
- Οι απαγωγές συνέβησαν μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής στην περιοχή Μάρου της πολιτείας Ζαμφαρά.
- Οι όμηροι παραμένουν στα χέρια των δραστών χωρίς να έχει αναφερθεί απελευθέρωση.
- Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από κάτοικο που διέφυγε και από αξιωματούχο της τοπικής κυβέρνησης.
Περισσότεροι από σαράντα άνθρωποι απήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη βορειοδυτική Νιγηρία, έπειτα από σειρά επιθέσεων που αποδίδονται σε ένοπλη συμμορία.
Σύμφωνα με τον Αλχάτζι Λαουάλι Αμπντουλάχι, κάτοικο της περιοχής Μάρου στην πολιτεία Ζαμφαρά, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τους δράστες, οι απαγωγές σημειώθηκαν μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής.
Όπως ανέφερε, περισσότεροι από σαράντα άνθρωποι κρατούνται όμηροι. Την πληροφορία και τον μέχρι στιγμής απολογισμό επιβεβαίωσε και αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης, ο Μπέλο Τζαμπάκα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γουιάνα: Στους 53 οι νεκροί από το ναυάγιο του φεριμπότ
01:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα έφεραν την άνοδο στη Wall Street
00:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν – ΗΠΑ: Στο τραπέζι η πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι
14:56 ∙ WHAT THE FACT
Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
19:36 ∙ LIFESTYLE