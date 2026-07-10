Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 46 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν απαχθεί από την Μπόκο Χαράμ

Η επίθεση είχει σημειωθεί στις 15 Μαΐου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 46 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν απαχθεί από την Μπόκο Χαράμ
AP
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  • Απελευθερώθηκαν 46 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν απαχθεί στις 15 Μαΐου σε τρία σχολεία της Πολιτείας Όγιο στη Νιγηρία.
  • Η απαγωγή πραγματοποιήθηκε από ένοπλους που, σύμφωνα με τον στρατό, ανήκουν στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ.
  • Η Πολιτεία Όγιο βρίσκεται στη νοτιοδυτική Νιγηρία, περιοχή που θεωρείται συνήθως ασφαλής και σπάνια σημειώνει μαζικές απαγωγές.
  • Κατά την επιχείρηση διάσωσης σκοτώθηκαν ορισμένοι από τους δράστες και συνελήφθησαν άλλοι οκτώ.
  • Οι δράστες ζητούσαν την απελευθέρωση μέλους της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ ως αντάλλαγμα.
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Δεκάδες μαθητές που είχαν απαχθεί, σε μια σπάνια επίθεση στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τον περασμένο Μάιο, απελευθερώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Ένοπλοι άνδρες, που σύμφωνα με τον στρατό ήταν τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, επιτέθηκαν σε τρία σχολεία της Πολιτείας Όγιο στις 15 Μαΐου και άρπαξαν ομήρους 46 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Επιτέλους, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που απήχθησαν στο Ορίρε της Πολιτείας Όγιο, διασώθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας», ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μπάγιο Ονανούγκα, ο εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας. Συνόδευσε την ανάρτηση με μια φωτογραφία όπου εικονίζονται ορισμένα από τα παιδιά.

Η νοτιοδυτική Νιγηρία θεωρείτο μια από τις πιο ασφαλείς περιοχές μιας χώρας που αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις ασφαλείας.

Οι απαγωγές για λύτρα αποτελούν μόνιμη πρόκληση για τις αρχές στην ασταθή βόρεια Νιγηρία. Αλλά στον νότο οι μαζικές απαγωγές είναι σπάνιο γεγονός.

Η Πολιτεία Όγιο είναι μια από τις πολυπληθέστερες της Νιγηρίας και η πρωτεύουσά της, το Ιμπαντάν, είναι σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο.

Ο Ονανούγκα είπε ότι ορισμένοι από τους δράστες σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση διάσωσης των μαθητών, ενώ άλλοι οκτώ συνελήφθησαν. Όπως είπε, οι «τρομοκράτες» απαιτούσαν την απελευθέρωση ενός μέλους της οργάνωσης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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