Η κόλαση στο Μπεντάρ: Επτά κάτοικοι κάηκαν ζωντανοί στα σπίτια τους αφού αρνήθηκαν να απομακρυνθούν

Ο αριθμός των νεκρών στην πυρκαγιά στο δάσος Los Gallardos (Αλμερία) αυξήθηκε σε 12 την Παρασκευή - Επιπλέον, 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται

Newsbomb

Η κόλαση στο Μπεντάρ: Επτά κάτοικοι κάηκαν ζωντανοί στα σπίτια τους αφού αρνήθηκαν να απομακρυνθούν
A wildfire rages in Los Gallardos, near Almeria, Spain, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregorio Marrero)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η δασική πυρκαγιά στην Αλμερία έχει προκαλέσει 12 νεκρούς, 23 αγνοούμενους και σοβαρές ζημιές στους δήμους Μπεντάρ, Λος Γκαγιάρδος και Σόρμπας.
  • Επτά κάτοικοι του Μπεντάρ κάηκαν ζωντανοί στα σπίτια τους αφού αρνήθηκαν να απομακρυνθούν παρά τις προειδοποιήσεις.
  • Οι αρχές επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή την απομάκρυνση των κατοίκων, αλλά κάποιοι επέλεξαν να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
  • Η διάσπαρτη κατοίκηση και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν την κατάσβεση και επέτρεψαν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
  • Ο δήμαρχος Μπεντάρ χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως την πιο καταστροφική που έχει βιώσει η περιοχή, ξεπερνώντας αυτή του 2012.
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«Από την πρώτη στιγμή ενεργήσαμε ώστε οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπεντάρ.

Η ανατολική Αλμερία ζει τις πιο σκοτεινές της ώρες. Μια εφιαλτική ημέρα και νύχτα, με τις φλόγες να καταβροχθίζουν ασταμάτητα βουνά και κατοικίες, άφησε πίσω της έναν απολογισμό θανάτου και καταστροφής στις περιοχές Μπεντάρ (Bédar), Λος Γκαγιάρδος (Los Gallardos) και Σόρμπας (Sorbas), τους τρεις δήμους που έχουν πληγεί περισσότερο από τη δασική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στην περιοχή Αλμοκάιζαρ και παραμένει ακόμη ανεξέλεγκτη.

Ο απολογισμός είναι συγκλονιστικός. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς κάηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, αφού αρνήθηκαν να τα εγκαταλείψουν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ομάδων έκτακτης ανάγκης. Άλλοι δύο άνθρωποι, με σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρονται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης για εξειδικευμένη θεραπεία.

Ο δήμαρχος του Μπεντάρ, Άνχελ Φρανθίσκο Κογιάδο Φερνάντεθ, εμφανίστηκε την Παρασκευή εμφανώς συγκλονισμένος ενώπιον των δημοσιογράφων στο Προκεχωρημένο Κέντρο Διοίκησης που έχει εγκατασταθεί στον Πυροσβεστικό Σταθμό του Τούρε.

Με σπασμένη φωνή περιέγραψε ότι οι δημοτικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν από το πρώτο λεπτό προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους.

«Ενεργήσαμε από την πρώτη στιγμή ώστε οι κάτοικοι να βγουν από τα σπίτια τους. Ακόμη και σε πολλούς που δεν ήθελαν να φύγουν, επιμέναμε να απομακρυνθούν», δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο Κογιάδο εξήγησε ότι μια ομάδα εννέα ανθρώπων δεν ακολούθησε τις προειδοποιήσεις των αρχών και αποφάσισε να παραμείνει στις κατοικίες της. Από αυτούς, οι επτά έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίστηκαν από εγκαύματα.

«Ευτυχώς, κάποιοι από όσους δεν θέλησαν να φύγουν είναι ζωντανοί, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα κατάφεραν», ανέφερε με λύπη ο δήμαρχος.

Ο ίδιος εξήγησε γιατί το Μπεντάρ μετατράπηκε σε ένα από τα σημεία που επλήγησαν περισσότερο από την πυρκαγιά.

«Το Μπεντάρ διαθέτει επτά οικισμούς εκτός από τον κεντρικό οικισμό και υπάρχει μεγάλος αριθμός απομονωμένων κατοικιών, αγροτικών και τουριστικών, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεση», σημείωσε.

Η διασπορά των κατοικιών στην περιοχή, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν, εξηγούν την εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία ξεπέρασε τις δυνατότητες των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο.

Ο δήμαρχος του Μπεντάρ θέλησε να δώσει το μέγεθος της τραγωδίας συγκρίνοντάς την με άλλη πυρκαγιά που είχε πλήξει τον δήμο πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

«Έζησα και μια άλλη πυρκαγιά το 2012, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτή. Ήταν πολύ δύσκολη, όμως δεν συγκρίνεται σε τίποτα με αυτό που βιώνουμε τώρα», κατέληξε ο Κογιάδο.

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