Sky News για τις πυρκαγιές στην Ισπανία: Φόβοι ότι oι 4 από τους 11 νεκρούς είναι Βρετανοί τουρίστες

Snapshot Η πυρκαγιά στην Αλμερία της Ανδαλουσίας προκάλεσε 11 θανάτους, με 4 από τους νεκρούς να είναι πιθανόν Βρετανοί τουρίστες.

Περίπου 23 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ 150 πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι θάνατοι οφείλονται σε προσπάθειες διαφυγής με μη εγκεκριμένες διαδρομές, που οδήγησαν σε "θανατηφόρα παγίδα".

Η πυρκαγιά πιθανώς ξεκίνησε από πτώση καλωδίου και δεν θεωρείται εμπρησμός.

Οι αρχές και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης και καλούν τους πολίτες σε προσοχή. Snapshot powered by AI

Τέσσερις Βρετανοί φέρεται να είναι μεταξύ των 11 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη πυρκαγιά στην Ισπανία εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Άλλοι 23 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, με περίπου 150 πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Ανδαλουσίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο Αντόνιο Σανθ Καμπέλο, πρόεδρος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας, την περιέγραψε ως «την πιο καταστροφική πυρκαγιά μέχρι σήμερα στην περιοχή μας» και είπε ότι η κατάσταση ήταν μια «άνευ προηγουμένου τραγωδία». Η πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της χώρας εξαπλώθηκε εξαιρετικά γρήγορα σε μια δασώδη περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιάρδος, έναν δήμο στην επαρχία Αλμερία. Επηρέασε ιδιαίτερα τον κοντινό οικισμό Μπεντάρ.

Ο Καμπέλο είπε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι οι θάνατοι συνέβησαν όταν οι άνθρωποι αποφάσισαν να απομακρυνθούν με τα οχήματά τους. Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν σε ένα αυτοκίνητο, είπε, και φαίνεται να είναι Βρετανοί καθώς το τιμόνι του αυτοκινήτου τους ήταν στη δεξιά πλευρά. Ο Καμπέλο είπε ότι «όλα φαίνεται να δείχνουν ότι προέρχονται από τη Βρετανία».

«Θανατηφόρα παγίδα»

Είπε ότι επτά άλλοι βρέθηκαν νεκροί αφού προφανώς εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν ήταν μέρος του σχεδίου εκκένωσης. «Η απόφαση να ακολουθηθεί μια άλλη διαδρομή αντί της καθορισμένης διαδρομής εκκένωσης αποδείχθηκε μοιραία παγίδα», δήλωσε ο Καμπέλο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν οικισμό σε μια ημιάνυδρη περιοχή κοντά στα βουνά Σιέρα ντε Λος Φιλάμπρες. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά δήλωσαν ότι άτομα που τηλεφώνησαν για να την αναφέρουν είπαν ότι μια πτώση καλωδίου προκάλεσε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα σε ένα κοντινό δάσος. Ο ανταποκριτής του Sky Europe, Άλιστερ Μπάνκαλ, δήλωσε: «Νομίζουν ότι ξεκίνησε λόγω κομμένου ηλεκτρικού καλωδίου, άρα δεν ήταν εμπρησμός και δεν προκλήθηκε από άνθρωπο».

Εικοσιτρείς άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο περιφερειακός ηγέτης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας , Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι αισθάνεται «τεράστια θλίψη» για την πυρκαγιά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σε μια ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός έχουν κινητοποιηθεί για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς και προέτρεψε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί. Η φονική πυρκαγιά στην Ισπανία σημειώνεται μετά από μια πυρκαγιά στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που οδήγησε στην εκκένωση περισσότερων από 10.000 ανθρώπων από δεκάδες μικρές πόλεις και χωριά κοντά στα ισπανικά σύνορα.

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