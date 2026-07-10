Τραγωδία στην Ισπανία: 12 νεκροί από μεγάλη φωτιά στην Ανδαλουσία - Κάποιοι κάηκαν στα αυτοκίνητα

Snapshot Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος της Αλμερία στην Ισπανία, με ορισμένα θύματα να βρέθηκαν μέσα στα καμένο οχήματά τους.

Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από πεσμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης και εξαπλώθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τα αίτια.

Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα στην περιοχή Μπεντάρ για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένη ένταση πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου καύσωνα και κλιματικής αλλαγής.

Το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά για δασικές πυρκαγιές στην ΕΕ, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης να καταστρέφονται, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Snapshot powered by AI

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος (Los Gallardos), στην επαρχία Αλμερία της νοτιοανατολικής Ισπανίας, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους, τα οποία είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από πεσμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε γειτονική δασική έκταση. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τα ακριβή αίτια της δασικής πυρκαγιάς.

Spain: Authorities are reporting up to 12 fatalities due to a wildfire near Los Gallardos in Spain’s southern province of Almeria. Much of Europe is experiencing extreme temperatures this month, as the early signs of a “super El Niño” takes shape.



Firefighters continue to… pic.twitter.com/rF7jqsykGp — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 10, 2026

Η τραγωδία εκτυλίσσεται την ώρα που η νότια Ευρώπη πλήττεται από παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε μεγάλα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο Λος Γκαγιάρδος ανήλθε στους 12, μετά την επιβεβαίωση ακόμη έξι θανάτων», ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χουάνμα Μορένο, χαρακτήρισε την καταστροφή «τραγωδία». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά την ανακοίνωση των πρώτων έξι θυμάτων, ανέφερε: «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη».

Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή Μπεντάρ (Bedar) για τον περιορισμό της φωτιάς. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας άνθρωπος που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού και ένας ακόμη με εγκαύματα. Άλλοι τέσσερις έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου για ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστική δυσχέρεια.

Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης το κλείσιμο δρόμων, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών της Ισπανίας (UME), η οποία αναπτύσσεται σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, συμμετέχει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή.

Ρεκόρ καύσωνα και ολοένα πιο ακραίες πυρκαγιές

Η Ισπανία είχε ήδη καταγράψει τον Ιούνιο τη θερμότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1950, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ήδη από τον Μάιο ότι θα αναπτύξει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξημένο κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), το 2025 κάηκαν στην Ισπανία περίπου 393.000 εκτάρια γης, έκταση υπερπλάσια του μέσου όρου της χώρας για την περίοδο 2006-2024.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως, με την Ευρώπη να θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος Copernicus.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, αυξάνει την πίεση στους υδάτινους πόρους και ευνοεί την εκδήλωση ολοένα πιο καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη των σχετικών καταγραφών το 2006, καθώς περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης έγιναν στάχτη.

Παράλληλα, μελέτη της ομάδας World Weather Attribution του Imperial College London συνδέει άμεσα την επιδείνωση της αντιπυρικής περιόδου στη Μεσόγειο με την κλιματική αλλαγή, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα αναμένεται να γίνουν συχνότερα και εντονότερα τα επόμενα χρόνια.

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