Γαλλία: Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στα Πυρηναία

Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στα Πυρηναία

Δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία

France Fire Brigade SDIS13 via AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 10.000 κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω πυρκαγιών στα Πυρηναία της νότιας Γαλλίας, με ισχυρούς ανέμους να επιδεινώνουν την κατάσταση.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε με αεροσκάφη και πυροσβέστες από Σουηδία, Κύπρο και Ισπανία για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε Γαλλία και Πορτογαλία.
  • Στην Ισπανία κάηκαν 22.000 στρέμματα, κυρίως σε προστατευόμενη περιοχή, ενώ 500 άτομα εκκένωσαν σπίτια στην Καταλονία λόγω πυρκαγιάς.
  • Στην Πορτογαλία έχουν καεί πάνω από 150.000 στρέμματα από τις αρχές Ιουλίου, με σημαντική αύξηση των πυρκαγιών και αποστολή ενισχύσεων από Ισπανία και Ιταλία.
  • Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση θανάτων, με τη Γαλλία να καταγράφει πάνω από 2.000 επιπλέον θανάτους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
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Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στα Πυρηναία Όρη της νότιας Γαλλίας στα σύνορα με την Ισπανία.

Η πυρκαγιά μαίνεται εκτός ελέγχου, ενώ οι αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής δηλώνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Η Γαλλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με την ΕΕ να ανταποκρίνεται στέλνοντας τέσσερα αεροσκάφη από την Σουηδία και την Κύπρο, καθώς και περισσότερους από 100 πυροσβέστες.

Έως τώρα έχουν τραυματιστεί 16 άτομα από τις πυρκαγιές, τέσσερις εκ των οποίων είναι πυροσβέστες, ενώ έχουν καεί περισσότερα από 11.000 στρέμματα γης στους πρόποδες των Πυρηναίων, σύμφωνα με τον τοπικό νομάρχη Πιερ Ρενιό ντε λα Μοθ σε ανάρτηση στο X.

Η χώρα πλήττεται από τους χειρότερους καύσωνες στην ιστορία της, με ένα τρίτο κύμα να αναμένεται από σήμερα. Οι καιρικές συνθήκες έχουν ευνοήσει τις πυρκαγιές τόσο στην Γαλλία, όσο και σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία.

Ένα από τα στάδια που διεξάγεται ο «Γύρος της Γαλλίας» έκλεισε για το κοινό σήμερα Δευτέρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστών. Παράλληλα, περιορίστηκε και η διαδρομή που ακολουθούν τα ποδήλατα για τον αγώνα.

Τεράστια η καμένη έκταση στην Ισπανία

Στην ισπανική πλευρά των συνόρων, η πυρκαγιά κατέστρεψε 22.000 στρέμματα — το 97% εκ των οποίων βρίσκεται στην προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Gavarres — με τις περιφερειακές αρχές να δηλώνουν το Σαββατοκύριακο ότι η κατάσταση ήταν σταθερή και θα σβήσει εντελώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν, νότια της Καταλονίας, 500 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Sierra de Espadan.

Μάχη με τις φωτιές και στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία πλήττεται από εκατοντάδες πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, με τη μεγαλύτερη να έχει κάψει περισσότερα από 11.000 στρέμματα γης. 118 πυροσβέστες και 45 οχήματα στάλθηκαν από την Ισπανία προκειμένου να βοηθήσουν στη μάχη με τις φωτιές, καθώς και τρία αεροσκάφη από την Ισπανία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Lusa, περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν καεί από την 1η έως τις 5 Ιουλίου στη χώρα. Συνολικά φέτος ο αριθμός των καμένων εκτάσεων έχει τετραπλασιαστεί στη χώρα από τον αντίστοιχο του 2025 και οι φωτιές έχουν αυξηθεί κατά 70%.

Αυξάνονται οι θάνατοι λόγω του καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο - αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, με διπλάσιους ρυθμούς από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus.

Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές.

Τουλάχιστον 2.025 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία, 1.222 στο Βέλγιο και περίπου 480 στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

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