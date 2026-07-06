Στις φλόγες η Νότια Ευρώπη: Πάνω από 49.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία

Snapshot Πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία έχουν καταστρέψει πάνω από 49.000 στρέμματα και αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις κατοικίες τους.

Στους γαλλικούς Πυρηναίους, 700 πυροσβέστες παλεύουν με πυρκαγιά που κάλυψε 12.355 στρέμματα και απέκτησε γρήγορη εξάπλωση, απειλώντας οικισμούς.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, επιδεινώνουν τις πυρκαγιές και αναμένονται να αυξηθούν αυτή την εβδομάδα.

Απαγορεύτηκε η είσοδος θεατών σε στάδιο του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας κοντά στις πληγείσες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Η Ισπανία και η Ιταλία συνδράμουν την Πορτογαλία με πυροσβέστες και αεροσκάφη, ενώ το 80% της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πορτογαλία θεωρείται υπό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Οι πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη νότια Ευρώπη έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν ωθήσει τους αξιωματούχους να απαγορεύσουν την είσοδο θεατών σε ένα στάδιο του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας, εν μέσω προειδοποιήσεων για συνθήκες «πυριτιδαποθήκης» μετά από ένα ρεκόρ καύσωνα στις αρχές του καλοκαιριού.

Εκατοντάδες πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές που έχουν κάψει σχεδόν 49.500 στρέμματα στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία. Ισχυροί άνεμοι προβλέπεται να αναζωπυρώσουν τις φλόγες και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά αυτή την εβδομάδα. Στους απομακρυσμένους πρόποδες των γαλλικών Πυρηναίων, κοντά στα ισπανικά σύνορα, 700 πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν μια εκτός ελέγχου πυρκαγιά που έχει κάψει 12.355 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην εκκένωση περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

A large wildfire near Vouzela in central Portugal spread overnight across three municipalities, burning over 2,400 hectares, injuring six people and forcing village evacuations, with nearly 1,000 firefighters and eight aircraft deployed to tackle the blaze https://t.co/GzfxgDSGiq pic.twitter.com/v5KgKj9IPt — Reuters (@Reuters) July 3, 2026

«Σήμερα το πρωί, οι συνθήκες επιδεινώνονται ξανά», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προσθέτοντας ότι με τις πυρκαγιές να μαίνονται τώρα σε πέντε νομούς, διπλάσια έκταση γης έχει καεί στη Γαλλία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η πυρκαγιά στα Πυρηναία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε μέγεθος από την Κυριακή. «Έφτασε σε απόσταση 300 μέτρων από τα σπίτια. Μας σόκαρε η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε, ήταν συγκλονιστική - στα όρια του πανικού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Πατρίς, από το χωριό Τρεβιγιά.

Οι πυρκαγιές μαίνονται μετά από ένα πρόωρο κύμα καύσωνα του Μαΐου και ένα άλλο τον Ιούνιο που έσπασε τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη τη δυτική Ευρώπη , προκάλεσε χιλιάδες υπερβολικούς θανάτους και άφησε τεράστιες εκτάσεις γης ιδιαίτερα ευάλωτες σε πυρκαγιές.

Η ομάδα επιστημόνων World Weather Attribution δήλωσε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Ιούνιο θα ήταν «σχεδόν αδύνατες» χωρίς την κλιματική κρίση. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ανέβουν ξανά αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

«Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, βιώνουμε τις συνέπειες και είναι μόνο η αρχή του Ιουλίου», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής των Πυρηναίων-Οριεντάλ, Έρικ Μπελτζοίνο. «Αυτή η περίοδος θα είναι μεγάλη για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές. Πρέπει να μας βοηθήσετε».

Ο περιφερειακός νομάρχης, Πιερ Ρενό ντε λα Μοτ, διέταξε τους θεατές του Tour de France «να μην πλησιάζουν τη διαδρομή ή την περιοχή τερματισμού» του τρίτου σταδίου του ποδηλατικού αγώνα που διέρχεται από τα Πυρηναία τη Δευτέρα από την Ισπανία στη Γαλλία. Είπε ότι θα «περιορίζεται μόνο στη διέλευση των αναβατών και των οχημάτων που είναι απαραίτητα για τον αγώνα».

? Central Portugal



? Overnight



A massive wildfire has erupted near Vouzela in Viseu, rapidly spreading across three municipalities and scorching over 2,400 hectares. Six people injured, several villages evacuated as nearly 1,000 firefighters and eight aircraft battle the… — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) July 4, 2026

Στην ισπανική πλευρά των συνόρων, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει 5436 στρέμματα, το 97% των οποίων βρίσκεται στην προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Gavarres. Ο επικεφαλής επιχειρήσεων της καταλανικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Εντουάρ Μαρτίνες, δήλωσε ότι η πυρκαγιά είχε περίμετρο 40 χιλιομέτρων

Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι οι προσπάθειές τους θα περιπλέκονταν από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα πολλά «πύρινα σημεία» εντός της περιμέτρου, αλλά ανακοίνωσαν αργά την Κυριακή ότι η πυρκαγιά ήταν σταθερή και ελπίζουν ότι θα σβήσει μέσα στην εβδομάδα. Νότια της Καταλονίας, στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν της Ισπανίας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά από πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στο εθνικό πάρκο Σιέρα ντε Εσπαντάν.

Στην περιοχή Βουζέλα της κεντρικής Πορτογαλίας, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από σχεδόν 400 οχήματα και 15 αεροσκάφη, προσπαθούσαν να σβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη και είχε καταστρέψει μια έκταση 32.137 στρεμμάτων μέχρι την Κυριακή.

Η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν πυροσβέστες και αεροσκάφη για να βοηθήσουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ενώ παραμένουν επικίνδυνα σημεία, το 80% της πυρκαγιάς βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, Λουίς Νέβες, περιέγραψε τις συνθήκες ως «πυριτιδαποθήκη».

Mεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν επίσης εκατοντάδες στρέμματα δάσους, αμπελώνων και θαμνωδών δασών στο κροατικό νησί Χβαρ και στο Τάλε της Αλβανίας.

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