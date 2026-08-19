Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού

Οι ανεπιθύμητες κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, όμως σε πολλές περιπτώσεις πίσω από έναν άγνωστο αριθμό κρύβεται μια οργανωμένη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.

Αν και η πλειονότητα αυτών των κλήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους αριθμούς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς κωδικούς του εξωτερικού για να αποσπάσουν χρήματα.

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