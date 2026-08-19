Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς βρίσκεται σε έξαρση, χρεώνοντας υπέρογκα ποσά όσους ανυποψίαστους πολίτες καλέσουν πίσω
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Οι ανεπιθύμητες κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, όμως σε πολλές περιπτώσεις πίσω από έναν άγνωστο αριθμό κρύβεται μια οργανωμένη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.
Αν και η πλειονότητα αυτών των κλήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους αριθμούς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς κωδικούς του εξωτερικού για να αποσπάσουν χρήματα.
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