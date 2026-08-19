Φίδια στην πολιτική: Όταν ζώα επιτίθενται στους πολιτικούς - Η περίπτωση της ευρωβουλευτή

Snapshot Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Όμπρι δέχθηκε δάγκωμα από οχιά και νοσηλεύεται με επιπλοκές δηλητηρίασης.

Διάφοροι πολιτικοί, όπως ο Νταγκ Σκαφ και η Ίννα Γκάρντινερ, έχουν δεχθεί επιθέσεις από δηλητηριώδη φίδια σε διαφορετικές χώρες και περιστάσεις.

Ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν δαγκώθηκε από σκύλο διάσωσης κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Κισινάου το 2023.

Πολιτικοί όπως η Άνγκελα Μέρκελ και ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχουν βιώσει επιθέσεις από ζώα όπως παπαγαλάκια και στρουθοκάμηλους σε διάφορες περιστάσεις.

Ιστορικά και σύγχρονα περιστατικά δείχνουν ότι επιθέσεις ζώων σε πολιτικούς μπορεί να συμβούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μέρη. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς βρίσκεται η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Όμπρι, όπως αποκάλυψε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Όμπρι δεν ανέφερε πού συνέβη η επίθεση του φιδιού, αλλά στη δημοσίευσή της χαμογελούσε, παρά τις «επιπλοκές που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση», όπως ανέφερε. Ωστόσο, η ευρωβουλευτής δεν είναι η μοναδική πολιτικός που έχει δεχτεί επίθεση από ζώο.

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Δαγκώματα φιδιών

Οι πιθανότητες να σε δαγκώσει φίδι στην Ευρώπη είναι ελάχιστες, σύμφωνα με την Όμπρι, «στη Γαλλία καταγράφονται λιγότερες από 300 τέτοιες περιπτώσεις κάθε χρόνο», αλλά είναι πιο συχνό φαινόμενο όταν ταξιδεύεις σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Πέρυσι, η Ίννα Γκάρντινερ, πολιτικός από το Τζέρσεϊ, το μεγαλύτερο από τα Νησιά της Μάγχης, δέχθηκε επίθεση και δάγωμα από από μαλαισιανή οχιά κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ταϊλάνδη. Επίσης, το 2024 φίδια δάγκωσαν δύο φορές τον πολιτικό της Δυτικής Βιρτζίνια Νταγκ Σκαφ δαγκώθηκε δύο φορές από δηλητηριώδη φίδια το 2024, ενώ αφαιρούσε προεκλογικές αφίσες (και δεν είχε καν κερδίσει τις εκλογές στις οποίες συμμετείχε).

Σε μια σπάνια περίπτωση ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, καταγράφηκε από κάμερες νωρίτερα φέτος να παίρνει στα χέρια του δύο φίδια στο σπίτι του Μεχμέτ Οζ, ενός πρώην τηλεοπτικού γιατρού που τώρα ηγείται των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare & Medicaid.

«Η Σέριλ ενθαρρύνει την απομάκρυνση δύο μαύρων φιδιών από την βεράντα του Δρ. Οζ», έγραψε ο Κένεντι σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το περιστατικό, αναφερόμενος στη σύζυγό του, την ηθοποιό Σέριλ Χάινς.

Φυσικά ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει και άλλα αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν του, όπως όταν έκοψε το κεφάλι μιας νεκρής φάλαινας και το έδεσε στην οροφή του οικογενειακού μίνι βαν και πέταξε το πτώμα μίας νεκρής αρκούδας στο Σέντραλ Παρκ.

Το δάγκωμα από σκύλο στον Αυστριακό πρόεδρο

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κισινάου το 2023, ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν δαγκώθηκε από έναν σκύλο διάσωσης που ανήκε στη πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου. Η Σάντου είχε φέρει τον σκύλο της, που ονομάζεται Κοντρουτς, σε μια φωτογράφιση με τον Βαν ντερ Μπέλεν και την πρόεδρο της Σλοβενίας Νατάσα Πιρτς Μουσάρ.

Ο Βαν ντερ Μπέλεν έσκυψε για να χαϊδέψει τον Κοντρουτς, αλλά ο σκύλος όρμησε πάνω του και δάγκωσε το δεξί του χέρι. Η Σάντου ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε ότι ο Κοντρουτς είχε μεγάλη ένταση εκείνη την ημέρα.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ μπορεί να μην δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όταν επισκέφθηκε το σπίτι του στο Σότσι το 2007 αλλά φάνηκε εξαιρετικά τρομαγμένη από το τετράποδο.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο σκύλος του ο Κόνι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην κατοικία του Πούτιν στο Σότσι. 21 Ιανουαρίου 2007 AP

Πάντως το 2021 την τσίμπησε ένα αυστραλιανό παπαγαλάκι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ένα πάρκο πουλιών στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία με αποτέλεσμα να ουρλιάξει με τον ίδιο τρόπο όπως όταν έβλεπε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι στις συνόδους κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο — ο οποίος είχε υποτιμήσει τη σοβαρότητα της επιδημίας και είχε επικρίνει τα μέτρα περιορισμού που είχαν διατάξει οι τοπικοί κυβερνήτες, αλλά είχε επίσης διαγνωστεί θετικός στη νόσο — έκανε μια βόλτα ενώ βρισκόταν σε καραντίνα στο προεδρικό μέγαρο. Τότε μία στρουθοκάμηλος του επιτέθηκε κκαι τον δάγκωσε στο χέρι.

Επίθεση από το ίδιο είδος ζώου δέχθηκε και ο Μπόρις Τζόνσον. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας δαγκώθηκε από μια στρουθοκάμηλο σε ένα πάρκο σαφάρι στο Τέξας πέρυσι. Η σύζυγος του Τζόνσον, Κάρι, δημοσίευσε ένα βίντεο του περιστατικού στο Instagram, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Πω πω! Ω, γαμώτο»

Το 2009, ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ δαγκώθηκε στο χέρι από μια μαρμότα. Κάθε χρόνο την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χάρη σε μία γαλοπούλα και τη γλιτώνει από τον φούρνο.

Το 2001, η γαλοπούλα που πήρε χάρη «ευχαρίστησε» τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ με μερικά τσιμπήματα.

Το 2015, όταν ήταν ακόμα υποψήφιος για την προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε από το περιοδικό Time με έναν αετό που ονομαζόταν «Uncle Sam». Ο αετός φάνηκε να μην συμπαθεί τον πρόεδρο και προσπάθησε να τον δαγκώσει.

Ο Άντριου Τζάκσον, ο έβδομος πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν δέχτηκε επίθεση από ζώο. Ωστόσο είχε έναν παπαγάλο που ονομαζόταν «Πολ», ο οποίος έβριζε και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την κηδεία του Τζάκσον επειδή έβριζε τους πενθούντες.